Bota Feijão ajudou a revitalizar o Centro Comercial Millenium em Abrantes

Desde os seus 12 anos que Vanda Ferreira, actualmente com 49, está ligada à restauração. Primeiro com os pais e agora por conta própria, desde que abriu o Restaurante Bota Feijão, no Centro Comercial Millenium, em Abrantes, na Rua Lopo de Almeida, onde, além de gerente, é cozinheira, tendo o apoio dos pais Martinho Ferreira e Silviria de Nazaré.

“Sempre achei interessante a forma como a comida consegue unir diferentes culturas e criar momentos especiais e sempre gostei do contacto com as pessoas, de um ambiente activo e da possibilidade de criar experiências positivas através da comida e do atendimento. Ao longo do tempo ganhei vontade de transformar esse meu interesse num projecto próprio, onde pudesse juntar qualidade, criatividade e um ambiente familiar”, explica.

No Bota Feijão tenta combinar qualidade com atendimento personalizado. Não servir apenas refeições, por muito gostosas que sejam, mas criar um ambiente familiar onde as pessoas se sintam confortáveis e queiram voltar. “Apostamos sempre em ingredientes frescos, damos atenção aos detalhes e no respeito pelo conceito próprio que reflecte a nossa identidade. Além disso, procuramos inovar constantemente, seja no menu, no serviço ou na forma de nos relacionarmos com os clientes”, sublinha Vanda Ferreira.

De um modo geral, os pratos mais pedidos são carne de porco à alentejana, arroz de marisco e lagartinhos, corte tenro e suculento do porco grelhado na brasa, que são um dos ex-líbris da gastronomia local. O Bota Feijão tem um menu do dia que inclui pão, azeitonas, bebida, sopa, prato principal, sobremesa e café, com o valor de 13 euros por pessoa. O restaurante tem ‘take-away’, para quem preferir levar a refeição para consumir em casa. Além disso, pode ser contratado para serviços de catering e eventos.

O Bota Feijão abriu em Outubro de 2024 e o balanço até ao momento é positivo. E é positivo, tanto para o restaurante, como para o Centro Comercial Millenium, que esteve fechado mais de uma década.

“A adaptação ao mercado e a conquista de clientes foram desafiantes, mas isso faz parte de qualquer processo de crescimento. Com o tempo, fomos ganhando experiência, melhorando os serviços e criando uma relação de confiança com as pessoas. É gratificante sentir que o restaurante se tornou um espaço apreciado pela comunidade” após a revitalização do centro comercial.

“É uma pena o que aconteceu a vários centros comerciais que temos em Abrantes. O Millenium ganhou vida ao fim de 16 anos, com a abertura do restaurante e apoio do condomínio e dos novos lojistas que nos seguiram e acreditaram que poderia voltar a ter movimento”.