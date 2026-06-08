Rapidez de resposta da Future Turbo é decisiva durante as campanhas agrícolas

A Future Turbo Unipessoal Lda. realça a importância da Feira Nacional de Agricultura (FNA) para a promoção do sector agrícola e para a dinamização da economia regional. Para Catarina Pauzinho, sócia-gerente da empresa, a feira representa “um ponto de encontro fundamental” entre empresas, produtores, profissionais e novas tecnologias, contribuindo para o desenvolvimento económico do Ribatejo e do país.

Segundo ela, a Feira Nacional de Agricultura tem sabido acompanhar a evolução do mercado, sobretudo no que respeita à inovação, digitalização e apresentação de equipamentos. Ainda assim, considera existir margem para reforçar a componente técnica e profissional, através da criação de mais espaços de demonstração prática, debates especializados e maior aproximação entre empresas tecnológicas e os profissionais agrícolas.

A nível económico, Catarina Pauzinho destaca o impacto positivo do evento em sectores como hotelaria, restauração, comércio e serviços técnicos, sublinhando que iniciativas desta dimensão têm um “efeito multiplicador muito importante” para Santarém e para toda a região do Ribatejo.

A responsável defende ainda que a valorização das empresas da região passa pela diferenciação, inovação tecnológica e qualidade dos serviços prestados. Considera igualmente essencial reforçar a ligação entre ensino, formação e necessidades reais do mercado, sobretudo num contexto em que a falta de mão-de-obra qualificada continua a ser um dos principais desafios do sector agrícola.

No que respeita à actividade da empresa, Catarina Pauzinho destaca a importância da reparação e optimização de turbocompressores para aumentar a eficiência das máquinas agrícolas e reduzir custos de manutenção. “Um turbo correctamente reparado e afinado contribui directamente para um melhor desempenho da máquina, menor consumo de combustível e redução de avarias futuras”, afirma.

A empresária sublinha também a relevância crescente do diagnóstico electrónico na prevenção de falhas em tractores e equipamentos agrícolas. Através da análise técnica, é possível identificar anomalias antes que se transformem em avarias graves, reduzindo custos e tempos de paragem em períodos críticos de trabalho.

Outro serviço cada vez mais procurado é a limpeza de filtros de partículas, considerada essencial para garantir o correcto funcionamento do motor e evitar consumos excessivos ou sobrecarga do sistema turbo. A manutenção preventiva assume, por isso, um papel determinante na durabilidade e fiabilidade dos equipamentos agrícolas.

Entre os sinais de alerta mais comuns em problemas de turbo, a responsável aponta perda de potência, fumos anormais, consumo de óleo e ruídos diferentes do habitual. “Um diagnóstico atempado permite muitas vezes evitar danos maiores e reduzir significativamente os custos de reparação”, refere.

Durante campanhas agrícolas, a rapidez de resposta torna-se igualmente decisiva. A capacidade que a empresa tem de efectuar reparações rápidas e eficazes permite minimizar tempos de imobilização das máquinas e garantir continuidade operacional numa fase em que qualquer paragem representa perdas directas de produtividade.