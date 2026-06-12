Uso eficiente da Água: Uma responsabilidade de todos

A água é um recurso essencial à vida, ao bem‑estar das populações e ao desenvolvimento das comunidades. Num contexto de alterações climáticas e de crescente pressão sobre os recursos naturais, o uso eficiente da água assume‑se como uma responsabilidade coletiva.

Cada gesto conta: reduzir desperdícios, reutilizar sempre que possível e adotar comportamentos conscientes no dia a dia contribuem para a preservação deste bem indispensável. Mais do que uma escolha individual, trata‑se de um compromisso partilhado entre cidadãos, entidades públicas, academia e o setor empresarial, em prol de um futuro mais equilibrado.

A sustentabilidade está no centro de uma gestão moderna e responsável da água. Garantir a disponibilidade deste recurso, hoje e para as gerações futuras, implica investir em infraestruturas eficientes, inovação tecnológica e boas práticas ambientais.

A Águas do Ribatejo investiu mais de 170 milhões de Euros nos sistemas de abastecimento e saneamento que gere nos Municípios de Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca, Coruche, Salvaterra de Magos e Torres Novas. São obras muitas das vezes “invisíveis”, mas fundamentais para o desenvolvimento da região.

Uma gestão sustentável da água promove a proteção dos ecossistemas, melhora a qualidade de vida das populações e reforça a resiliência dos territórios face a fenómenos extremos, como secas ou cheias. Trata‑se de um desafio que exige planeamento, cooperação e uma visão integrada das dimensões ambiental, social e económica.

A “água que nos une” é também um elemento de coesão e união de territórios e comunidades.

A AR reforça a cooperação entre os vários Municípios, promovendo uma gestão partilhada, mais eficiente e solidária dos sistemas de abastecimento e saneamento.

É um recurso estratégico essencial para diversos setores, desde a agricultura à indústria, ao turismo. Mas também é o garante da saúde pública e do bem-estar.

A água liga pessoas, territórios e atividades económicas, sendo um verdadeiro motor de desenvolvimento e coesão sem fronteiras.

Proteger e valorizar este recurso é, por isso, investir no futuro comum, assegurando qualidade de vida e progresso sustentável para todos.

A Presidente do Conselho de Administração da Águas do Ribatejo

Sónia Sanfona