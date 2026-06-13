Eyes For You afirma-se como uma referência na área da saúde visual

O que torna a Eyes For You uma referência diferenciadora na área da saúde visual em Santarém?

Na Eyes For You acreditamos que a saúde visual deve ser tratada de forma personalizada. Ao longo de mais de 22 anos de experiência em optometria, aprendemos que uma boa visão resulta da conjugação entre conhecimento clínico, tecnologia, acompanhamento e compreensão das necessidades individuais de cada pessoa. A nossa diferenciação resulta também da existência de uma equipa multidisciplinar e de uma abordagem integrada à saúde visual. Este compromisso foi reconhecido através do Prémio ÓpticaPro 2026 – Melhor Atendimento.

De que forma uma abordagem multidisciplinar contribui para melhores resultados na saúde visual?

Na Eyes For You acreditamos que a visão deve ser avaliada de forma global. Dispomos de uma equipa multidisciplinar que integra áreas como Optometria, Ortóptica e Contactologia, permitindo uma avaliação completa das necessidades visuais de cada cliente. Esta abordagem possibilita uma análise abrangente da função visual, do conforto binocular, da adaptação a lentes de contacto e das necessidades específicas de cada pessoa ao longo das diferentes fases da vida. O nosso objectivo é proporcionar soluções verdadeiramente personalizadas, combinando conhecimento clínico, tecnologia, experiência e acompanhamento humano para alcançar os melhores resultados possíveis para cada cliente.

Porque é que os óculos deixaram de ser apenas um dispositivo de correcção visual?

Hoje os óculos são simultaneamente uma solução de saúde visual, uma ferramenta de confiança e uma expressão da identidade de cada pessoa. Foi desta visão integrada que nasceu o método EyefitYou, um conceito desenvolvido por nós que combina saúde visual, análise facial, proporções, estilo e imagem pessoal, permitindo uma escolha mais personalizada e harmoniosa das armações.

Que desafios visuais observam actualmente com maior frequência?

Um dos fenómenos que mais nos preocupa actualmente é o crescimento da miopia infantil. As crianças passam cada vez mais tempo perante ecrãs e menos tempo ao ar livre. Hoje existem soluções específicas para o controlo da progressão da miopia e, na Eyes For You, trabalhamos com lentes desenvolvidas para ajudar a reduzir essa progressão, protegendo a saúde visual futura das novas gerações.

Como a tecnologia está a transformar os cuidados de saúde visual?

Trabalhamos com tecnologia ZEISS de última geração. O ZEISS Visufit 1000 utiliza nove câmaras sincronizadas para criar um avatar digital do cliente e recolher milhares de pontos de medição. Muitas das lentes que recomendamos são fabricadas de forma individualizada, tendo em consideração a anatomia facial, a posição da armação e os hábitos visuais de cada utilizador, proporcionando uma experiência visual mais confortável e natural. Esta tecnologia permite-nos proporcionar uma adaptação mais rápida, maior conforto visual e uma experiência verdadeiramente personalizada.

Há alguma história que ilustre o impacto do vosso trabalho na vida dos clientes?

Um dos momentos mais marcantes é a entrega dos primeiros óculos a uma criança. Ver a expressão de surpresa quando começa a descobrir o mundo com uma nitidez que nunca tinha experimentado é algo verdadeiramente mágico. Recordamo-nos de crianças fascinadas por conseguirem ver uma pequena formiga a caminhar no chão, distinguir claramente as folhas de uma árvore ou reconhecer melhor o rosto dos pais. Ao longo destes anos percebemos que raramente entregamos apenas um par de óculos. Entregamos confiança, autonomia, bem-estar e novas formas de viver o dia a dia, porque cada cliente traz consigo uma história e cada novo par de óculos transporta também sonhos, objectivos e desafios superados.