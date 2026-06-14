Marques Ldª é concessionário oficial Mercedes-Benz há mais de 70 anos

Fundada a 6 de Fevereiro de 1956, em Santarém, a Marques, Lda., é uma empresa do sector automóvel e concessionária oficial Mercedes-Benz há mais de 70 anos.

A sua actividade abrange a comercialização de viaturas novas Mercedes-Benz e de viaturas semi-novas certificadas (Mercedes-Benz Certified), bem como a prestação de serviços de pós-venda, incluindo manutenção, reparação e comercialização de peças, acessórios e produtos originais Mercedes-Benz.

Ao longo da sua história, a Marques, Lda., tem acompanhado a evolução do sector automóvel através do investimento contínuo nas suas instalações, na formação dos seus colaboradores e na adopção de novas tecnologias, procurando garantir elevados padrões de qualidade e um serviço de excelência aos seus clientes.

Este compromisso encontra-se reflectido na certificação ISO 9001, que evidencia a aposta da empresa na melhoria contínua dos seus processos e serviços.

Com sede em Santarém, a Marques, Lda. dispõe de instalações modernas que integram ‘showroom’, oficina e serviços administrativos, proporcionando uma resposta completa às necessidades dos seus clientes. A empresa mantém igualmente presença em Tomar, onde as instalações se encontram actualmente em fase de renovação, reforçando a sua proximidade e presença na região.

Sete décadas após a sua fundação, a Marques, Lda. continua a afirmar-se como uma referência no sector automóvel, mantendo o compromisso de servir os seus clientes com profissionalismo, confiança e qualidade.