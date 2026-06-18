Alhandra volta a celebrar São João Baptista e a sua identidade cultural
Festas populares de Alhandra regressam este mês com seis dias de muita música e tradição onde se cruzam devoção e animação.
Alhandra volta a celebrar as suas tradicionais festas populares em honra de São João Baptista, entre 19 e 24 de Junho, com um programa que junta concertos, folclore, fado, marchas populares, animação cultural e momentos de convívio para toda a população. Durante seis dias o recinto contará também com tasquinhas, divertimentos, artesanato e animação permanente, reforçando o espírito popular que caracteriza estas festas.
A abertura oficial acontece a 19 de Junho, às 17h00, com o arranque das festividades e a actuação do Grupo de Percussão Paradiddle, do Agrupamento de Escolas Fernando Pessoa. À noite, sobe ao palco Rosinha, num concerto que marca o início da programação musical.
No dia 20 de Junho, há cante alentejano pelo Grupo Coral Unidos do Baixo Alentejo e a actuação do Rancho Folclórico dos Avieiros de Vila Franca de Xira e uma exibição de hip-hop pela associação Welcome Dance. À noite há o concerto de Aragão e termina ao ritmo da roda de samba com Bom Pagode.
O dia 21 de Junho dedica-se à diversidade cultural e musical. O programa prevê um Concerto de Coros, com o Coro Juvenil do Ateneu Artístico Vilafranquense e o Coro Infantil da S. Euterpe Alhandrense; Sevilhanas com Chiquis de Colores; um momento sunset com Impasse B: e a tradicional Noite de Tunas Académicas.
No dia 22 de Junho há uma Noite de Fado, com actuação de Yola Dinis, acompanhada pela Banda do Ateneu Artístico Vilafranquense e pelo Maestro Nuno Feist. Já no dia 23 de Junho, véspera de São João, um dos momentos mais aguardados é o Desfile da Grande Marcha de Alhandra, organizado pela CURPIFA. E a festa continua com o Baile Noite de São João, animado pelos Brá’thers Band.
As festas terminam a 24 de Junho com um programa de encerramento com concerto do Cancioneiro Clandestino. A Brigada Victor Jara encerra a componente musical desta edição. O ponto final das Festas Populares de Alhandra será assinalado com um espectáculo de fogo de artifício.
Uma festa com história
Tradicionalmente celebradas em Junho, as festas de Alhandra misturam a devoção religiosa, o calor das tradições profanas dos santos populares e a força cultural das gentes da terra. Antigamente as celebrações dividiam-se entre a liturgia pura e os arraiais organizados pelos bairros e trabalhadores locais. Por ser uma zona historicamente ligada à actividade fabril, piscatória e agrícola, o São João funcionava como o momento de celebração do solstício de Verão e de descanso para a comunidade. Um dos elementos mais ricos e diferenciadores da história destas festas é a ligação ao Tejo. Enquanto muitas localidades celebram o São João apenas em terra, Alhandra leva a sua devoção para a água, com a tradicional procissão fluvial, onde a imagem de São João Baptista e de outros santos seguem a bordo de embarcações engalanadas, é um dos momentos mais marcantes da festividade. O rio ilumina-se, e a população junta-se na margem e no Passeio Ribeirinho para assistir à passagem dos barcos. A história das festas de Alhandra é o reflexo da própria vila: operária, ribeirinha, profundamente orgulhosa das suas raízes e capaz de se reinventar sem nunca esquecer o Tejo e o seu padroeiro.