Alhandra volta a celebrar São João Baptista e a sua identidade cultural

Alhandra volta a celebrar as suas tradicionais festas populares em honra de São João Baptista, entre 19 e 24 de Junho, com um programa que junta concertos, folclore, fado, marchas populares, animação cultural e momentos de convívio para toda a população. Durante seis dias o recinto contará também com tasquinhas, divertimentos, artesanato e animação permanente, reforçando o espírito popular que caracteriza estas festas.

A abertura oficial acontece a 19 de Junho, às 17h00, com o arranque das festividades e a actuação do Grupo de Percussão Paradiddle, do Agrupamento de Escolas Fernando Pessoa. À noite, sobe ao palco Rosinha, num concerto que marca o início da programação musical.

No dia 20 de Junho, há cante alentejano pelo Grupo Coral Unidos do Baixo Alentejo e a actuação do Rancho Folclórico dos Avieiros de Vila Franca de Xira e uma exibição de hip-hop pela associação Welcome Dance. À noite há o concerto de Aragão e termina ao ritmo da roda de samba com Bom Pagode.

O dia 21 de Junho dedica-se à diversidade cultural e musical. O programa prevê um Concerto de Coros, com o Coro Juvenil do Ateneu Artístico Vilafranquense e o Coro Infantil da S. Euterpe Alhandrense; Sevilhanas com Chiquis de Colores; um momento sunset com Impasse B: e a tradicional Noite de Tunas Académicas.

No dia 22 de Junho há uma Noite de Fado, com actuação de Yola Dinis, acompanhada pela Banda do Ateneu Artístico Vilafranquense e pelo Maestro Nuno Feist. Já no dia 23 de Junho, véspera de São João, um dos momentos mais aguardados é o Desfile da Grande Marcha de Alhandra, organizado pela CURPIFA. E a festa continua com o Baile Noite de São João, animado pelos Brá’thers Band.

As festas terminam a 24 de Junho com um programa de encerramento com concerto do Cancioneiro Clandestino. A Brigada Victor Jara encerra a componente musical desta edição. O ponto final das Festas Populares de Alhandra será assinalado com um espectáculo de fogo de artifício.