Férias em Movimento do CATL Class 20

O CATL Class20, em Almeirim, promete transformar as férias de Verão numa experiência única, repleta de aventura, descoberta, amizade e muita animação.

Durante as atividades, os participantes poderão viver experiências diversificadas, desde ateliês interativos e oficinas criativas até atividades desportivas, passeios à praia e ao campo, momentos refrescantes nas piscinas, desafios radicais e iniciativas ligadas à ciência viva.

Cada atividade é preparada a pensar no desenvolvimento pessoal e social das crianças, incentivando a criatividade, a autonomia, o espírito de equipa e a curiosidade pelo mundo que as rodeia.

Os programas semanais são variados, visam a aprendizagem e contacto com a natureza, sempre num ambiente seguro, acolhedor e supervisionado por uma equipa responsável e dedicada.

Na Class 20, cada criança é acompanhada de forma próxima e individualizada, garantindo não só a segurança e bem-estar, mas também um ambiente de alegria, inclusão e partilha. O objetivo é criar memórias felizes, promover novas amizades e hábitos saudáveis, preservando e valorizando o contacto com o meio envolvente.

A Class 20 encontra-se também a recrutar monitores dinâmicos, responsáveis e com espírito de equipa, para integrarem este projeto e ajudarem a criar um Verão verdadeiramente inesquecível.