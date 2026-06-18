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Especiais | 18-06-2026 15:00

Férias em Movimento do CATL Class 20

Férias em Movimento do CATL Class 20
ESPECIAL FESTAS DA CIDADE DE ALMEIRIM - DIVULGAÇÃO
Na CATL Class20 cada criança é acompanhada de forma próxima e individualizada - DIVULGAÇÃO / foto DR
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Programas semanais variados, visando a aprendizagem e contacto com a natureza, em ambiente seguro, acolhedor e supervisionado por uma equipa responsável e dedicada.

O CATL Class20, em Almeirim, promete transformar as férias de Verão numa experiência única, repleta de aventura, descoberta, amizade e muita animação.
Durante as atividades, os participantes poderão viver experiências diversificadas, desde ateliês interativos e oficinas criativas até atividades desportivas, passeios à praia e ao campo, momentos refrescantes nas piscinas, desafios radicais e iniciativas ligadas à ciência viva.
Cada atividade é preparada a pensar no desenvolvimento pessoal e social das crianças, incentivando a criatividade, a autonomia, o espírito de equipa e a curiosidade pelo mundo que as rodeia.
Os programas semanais são variados, visam a aprendizagem e contacto com a natureza, sempre num ambiente seguro, acolhedor e supervisionado por uma equipa responsável e dedicada.
Na Class 20, cada criança é acompanhada de forma próxima e individualizada, garantindo não só a segurança e bem-estar, mas também um ambiente de alegria, inclusão e partilha. O objetivo é criar memórias felizes, promover novas amizades e hábitos saudáveis, preservando e valorizando o contacto com o meio envolvente.
A Class 20 encontra-se também a recrutar monitores dinâmicos, responsáveis e com espírito de equipa, para integrarem este projeto e ajudarem a criar um Verão verdadeiramente inesquecível.

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