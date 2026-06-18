Festas de Almeirim com novo figurino e grandes nomes em palco

As Festas da Cidade de Almeirim apresentam este ano um figurino renovado. A câmara municipal eliminou os muretes dos canteiros do jardim da biblioteca municipal, permitindo alargar o espaço das tasquinhas das associações e melhorar a circulação de pessoas. A alteração resolve um problema antigo de funcionamento e dá mais conforto à zona mais concorrida das festas, onde se concentram gastronomia, convívio e animação popular.

Os stands de artesanato e actividades económicas passam para o relvado atrás da biblioteca, onde ficará também o Palco 2, destinado a actuações de ranchos folclóricos e grupos locais, criando uma continuidade natural entre os vários espaços do recinto. As diversões instalam‑se no parque da Escola Moinho de Vento, do outro lado da Avenida 25 de Abril, garantindo maior fluidez e segurança.

O programa decorre de 20 a 28 de Junho e mantém o espírito popular que caracteriza as festas de Almeirim, com folclore, marchas, dança, música, atletismo, picaria e tasquinhas. Entre os espectáculos de maior visibilidade estão Dillaz, que actua no sábado, dia 20, às 22h30; Quim Barreiros, na terça‑feira, dia 23, às 22h00; Bandidos do Cante, na quinta‑feira (25) às 22h30. Destaque ainda para o Tributo a Ivete Sangalo, na sexta‑feira, dia 26, às 22h00. Os Vizinhos, que encerram as festas no domingo, dia 28, às 22h30, marcam também a aposta deste ano numa programação mais forte, com nomes sonantes do panorama musical, o que não acontecia há uma década no âmbito de uma filosofia do anterior presidente de poupar dinheiro com festas.

As Almeirim Night Sessions, na Arena d’Almeirim, animam as madrugadas com DJs e entrada livre após as 24h00, nos dias 19, 20, 26 e 27 de Junho. A animação das madrugadas fica a cargo de DJ Ride, que actua na noite de 19 para 20 de Junho; DJ Overule de 20 para 21; DJ Kura na noite de 26 para 27; e DJ Diego Miranda na madrugada de 27 para 28 de Junho.

Com mais espaço, melhor organização e um cartaz musical diversificado, as festas prometem reforçar o ambiente de celebração e identidade local que pretende fazer de Almeirim um ponto de atracção de pessoas.