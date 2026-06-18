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Especiais | 18-06-2026 12:00

Funerária Braz & Sampaio possui uma equipa experiente e dedicada

Funerária Braz & Sampaio possui uma equipa experiente e dedicada
ESPECIAL FESTAS DA CIDADE DE ALMEIRIM
Funerária do concelho de Almeirim é gerida por Pedro Sampaio e Carlos Braz - foto DR
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Agência funerária do concelho de Almeirim certificada em tanatopraxia e tanatoestética, alia conhecimento técnico, inovação e sensibilidade humana para garantir às famílias um acompanhamento digno e profissional nos momentos mais delicados da vida.

A Braz & Sampaio, Agência Funerária de Fazendas de Almeirim e Almeirim, continua a afirmar-se como uma referência no sector, pautando a sua actuação pelo profissionalismo, respeito e constante investimento na qualidade dos serviços prestados às famílias.
Entre os seus principais factores diferenciadores, a empresa orgulha-se de ser a única agência funerária do concelho de Almeirim certificada em tanatopraxia e tanatoestética. Esta certificação reflecte a aposta contínua na formação especializada e na adopção das melhores práticas do sector funerário.
A tanatopraxia e a tanatoestética são procedimentos complementares de cuidados funerários que têm como objectivo a conservação, higienização e reparação estética do falecido. Estes serviços permitem proporcionar um velório em condições de segurança, preservação e dignidade, contribuindo para uma despedida mais serena e respeitosa por parte das famílias e amigos.
Com uma equipa experiente e dedicada, a Braz & Sampaio assegura serviços de funerais, cremações, trasladações nacionais e internacionais, bem como serviço de florista, mantendo um atendimento permanente, disponível 24 horas por dia, 365 dias por ano.
A empresa tem sede em Fazendas de Almeirim, na rua Dr. Guilherme Nunes Godinho, nº 275, e filial em Almeirim, na Rua Condessa da Junqueira, n.º 69. Os seus responsáveis agradecem a confiança que a comunidade tem depositado ao longo dos anos e renovam o compromisso de continuar a prestar um serviço de excelência, baseado na proximidade, no respeito e no cuidado humano.

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