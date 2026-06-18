“Três Restaurantes, uma história de Família em Almeirim”

Os restaurantes O Janeiro, em Almeirim, fecham um dia por ano, que é dia de Natal. Nos restantes está sempre aberto, das 09h00 às 23h00. A cozinha funciona das 11h30 às 23h00 e os clientes podem almoçar ou jantar, fora das horas mais comuns.

À frente dos restaurantes está a sócia-gerente, Laura Rosário, que gere o Janeiro Original, Janeiro da Praça e o Janeiro das Marmitas. O fundador do negócio foi o pai, Joaquim Rosário, mais conhecido por Janeiro, mas os avós maternos de Laura também estiveram ligados à restauração. Hoje a empresa que gere o Grupo Janeiro é dos 3 filhos de Joaquim Rosário.

“Costumo dizer que nasci dentro das panelas. Desde que nasci que a restauração faz parte da minha vida. Os meus pais tinham restaurantes e os meus avós também, por isso cresci neste ambiente, a trabalhar ao lado deles e a aprender o ofício desde muito cedo”, conta.

Laura Rosário chegou a viver em Inglaterra alguns anos, onde concluiu a sua formação na área da gestão hoteleira. Quando regressou acabou por se envolver de forma mais próxima no negócio da família.

O negócio começou com um único restaurante e cresceu gradualmente, acompanhando a procura e mantendo o carácter familiar que continua a marcar a gestão da empresa.

“Na altura tínhamos apenas um restaurante. Com o passar dos anos, fomos expandindo a actividade, o crescimento foi acontecendo de forma natural, sempre ligado ao trabalho e à dedicação da família”, conta.

Os grelhados e a Sopa da Pedra sempre foram a especialidade do Janeiro mas não são o exclusivo. Este ano, em Abril, O Janeiro começou a apostar mais nas receitas tradicionais de Almeirim, nomeadamente as compiladas pela Câmara Municipal de Almeirim e pela Confraria Gastronómica de Almeirim, com a autoria de António Claúdio.

“Estando localizados em Almeirim a sopa da pedra não pode faltar. No entanto, tudo começou com o frango assado e os grelhados. Esse sempre foi o conceito principal da casa e a base do nosso negócio. Mas fomos alargando a oferta e adaptando a ementa às diferentes épocas do ano e às preferências dos clientes. Hoje temos uma diversidade maior, com comida de tacho ou as carnes maturadas, no Janeiro da Praça”, explica, acrescentando que decidiram manter sempre os grelhados no carvão por fazerem parte da identidade da casa.

Quanto às festas de Almeirim, que são um dos pontos altos em termos de afluência a preocupação maior é manter a qualidade, apesar de haver mais clientes.

“Chegam muitas pessoas de fora e há um reforço do convívio entre os habitantes da terra. Inclusive os próprios artistas que vêm actuar costumam fazer as suas refeições connosco. A gastronomia de Almeirim tem um impacto fortíssimo naquilo que a cidade representa e nós temos responsabilidades a esse nível”, refere.