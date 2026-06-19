Alverca celebra São Pedro com cinco dias de festa e muita música

A cidade de Alverca do Ribatejo volta a celebrar as Festas de São Pedro e da Cidade entre os dias 25 e 29 de Junho, com cinco dias de animação, música, tradição e actividades para todas as idades. O certame, organizado pela União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho e pela Animatudo Eventos, promete levar milhares de visitantes ao recinto festivo. A abertura oficial das festas está marcada para as 18h30 de quinta-feira, 25 de Junho, com a presença do executivo da junta e da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. À noite actua a Banda Réplika.

Na sexta-feira, 26 de Junho, o destaque vai para as marchas da freguesia, ARPIA e ARPIFS, seguindo-se um tributo a Tina Turner. A animação prolonga-se pela noite dentro com DJ Afroseca. No sábado há um programa diversificado que arranca às 18h00 com actividades da SFRA Fitness. Depois actuam o grupo Sons de Sempre, seguindo-se o grupo de dança Sonhos de Ísis. O principal espectáculo da noite fica a cargo de Filipe Delgado e o encerramento musical será assegurado pelo DJ Versátil.

No domingo 28, as festividades assumem um carácter mais tradicional e religioso. A missa em honra de São Pedro realiza-se às 18h00, seguida da tradicional procissão pelas ruas da cidade. Depois actua a Escola de Música do Armazém do Rock e a banda Dados Viciados com um tributo aos Xutos & Pontapés. A noite termina com DJ LC à meia-noite.

As festas encerram na segunda-feira, 29 de Junho, com a participação do Grupo de Canto e Dança da Câmara Municipal de Oeiras e dos Serviços Municipalizados. O programa musical fecha com Bia Caboz. Além da programação musical e cultural, o recinto contará com espaços de restauração, convívio e animação, mantendo viva uma das mais emblemáticas tradições da cidade de Alverca.