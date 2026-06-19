Entroncamento aposta nas Festas de São João para mostrar uma cidade viva e moderna

As Festas de São João e da Cidade do Entroncamento regressam entre 19 e 27 de Junho com um programa que junta música, tasquinhas, associativismo, animação cultural e celebrações religiosas. A Câmara Municipal do Entroncamento quer afirmar as festas como um símbolo de uma cidade “viva, moderna, participada e com ambição”. O presidente da autarquia, Nelson Cunha, considera que as festas continuam a ser “um dos maiores momentos de celebração colectiva do Entroncamento e da região”, sublinhando o impacto cultural, social e económico da iniciativa.

Para o autarca, estes dias representam também uma oportunidade para dinamizar o comércio local, a restauração e o movimento associativo, projectando a cidade para além das suas fronteiras. O cartaz musical volta a ser uma das grandes apostas. O programa arranca a 19 de Junho com os Peste & Sida e o DJ Addline. No dia seguinte sobem ao palco Mizzy Miles e DJ Hugo Luz. A programação prossegue com ROKET e Hip Hop Urbano, a 21 de Junho, Filipe Santos, a 22, KISS KISS BANG BANG, a 23, e Pedro Dionísio, a 24.

Um dos momentos mais aguardados está marcado para 25 de Junho, com o concerto de Quim Barreiros, nome incontornável das festas populares portuguesas. No dia 26 actuam Os Quatro e Meia, acompanhados por DJ Nuno Bruno. O encerramento, a 27 de Junho, fica entregue a David Fonseca e Insert Coin. As festas decorrem em dois palcos, o Palco Cidade e o Palco Praça, instalados no centro da cidade. Paralelamente aos concertos principais, o Palco Praça dará espaço a associações, grupos e projectos locais, com actuações de dança, cavaquinhos, ilusionismo, fado e música popular, reforçando a componente comunitária do evento.

Nelson Cunha destaca ainda o lançamento do que diz ser “o primeiro modelo de naming sponsor associado a Festas da Cidade na região”, com a designação “Festas de São João e da Cidade by Entre_Linhas”. A iniciativa pretende abrir novas formas de valorização, financiamento e projecção do evento.

A componente religiosa mantém-se ligada à tradição das festas. O dia 23 de Junho é habitualmente dedicado à missa de vigília na Igreja da Sagrada Família, seguida da procissão de São João. No dia 24, Dia do Padroeiro da Cidade, realiza-se a missa de solenidade do nascimento de São João Baptista. As Festas de São João e da Cidade são organizadas pela Câmara Municipal do Entroncamento, em articulação com associações e entidades locais.