Sardinha Assada faz de Benavente a capital da amizade

Benavente recebe, de 25 a 27 de Junho, a Festa da Amizade - Sardinha Assada, numa edição que volta a juntar tradição, animação musical, largadas de toiros e a distribuição gratuita de sardinha, pão e vinho. Como habitualmente, está estimada a distribuição de 5.000 quilos de sardinha, 10.000 unidades de pão e 5.000 litros de vinho, naquela que é apresentada como “a maior distribuição gratuita do país”. A festa, que chega à 56.ª edição, inclui ainda 30 toiros no programa taurino.

O cartaz musical conta com Jorge Guerreiro e Pete Tha Zouk, no dia 26, e com David Antunes & Emanuel Moura e Deejay Kamala, no dia 27. Do programa fazem ainda parte Los Gaboneros, DJ Fifty e Baila Maria, entre outros momentos de animação previstos ao longo dos três dias. O programa arranca na quinta-feira, 25 de Junho, com alvorada, inauguração do som pelas ruas da vila, encierro de três toiros, largada, concurso de varandas, abertura da tasquinha da Comissão SA e vários momentos musicais, prolongando a animação pela noite dentro.

Na sexta-feira, 26, a festa mantém o ritmo com nova alvorada, início do som nas ruas, almoço de tertúlias, concurso de montras, mais uma largada de toiros, actuação do Rancho Folclórico Nossa Senhora da Graça, abertura das tasquinhas e espectáculos musicais em vários palcos.

O sábado, 27, é marcado pela venda de sardinha no estaleiro da Câmara Municipal de Benavente, pela arruada com a Charanga Amigos da Rambóia, pelo desfile dos antigos sardineiros, pela largada de toiros, pela abertura das tasquinhas, venda de merchandising e, à noite, pela distribuição das sardinhas, pão e vinho, antes dos concertos e da animação musical.

No mesmo dia, a Comissão da Picaria promove um programa taurino próprio, com concentração de campinos, jogos de cabrestos, cavaleiros amadores e arreios junto ao pavilhão da Casa do Povo, seguindo-se desfile pelas ruas da vila em direcção ao Calvário, missa campal em memória dos campinos falecidos e homenagem ao campino António José da Cruz Gordo, no recinto da picaria.

Outro dos momentos em destaque está agendado para as 18h00, com a entrada e passagem de um toiro bravo pelas ruas da vila de Benavente, acompanhado por campinos, cavaleiros amadores e um jogo de cabrestos. O toiro é cedido pelo ganadeiro José Manuel Dias, segundo o programa da organização.

Comissão agradece apoio da população

A Comissão SA 26 agradeceu publicamente o apoio da população ao peditório anual, que permitiu angariar 6.107,57 euros. Em mensagem divulgada pela organização, o valor é descrito como “uma porta aberta, uma mão estendida, um sorriso partilhado” e, sobretudo, “um voto de confiança” da população de Benavente. “A Festa da Amizade – Sardinha Assada de Benavente é organizada por nós, mas pertence a todos vós”, refere a Comissão SA 26, sublinhando o carácter comunitário da iniciativa.

Integram o grupo de Sardinheiros de 2026 Afonso Rico, Bruno Rocha, Carlos Alberto da Silva, Gonçalo Clarimundo, João Borges, João Rosa, João Oliveira, João Nunes, José Francisco da Silva, Leonardo Almeida, Miguel Xavier, Miguel Pedro, Pedro Fernandes, Pedro Bexiga, Pedro Ricardo da Cunha, Rafael Loureiro, Rúben Feitor, Rui Farinha e Tiago da Silva.