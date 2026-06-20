A CBWEED Alverca vende produtos derivados do cânhamo industrial

A CBWEED Alverca é um estabelecimento especializado na comercialização de produtos derivados do cânhamo industrial, disponibilizando diferentes categorias de produtos que cumprem a legislação em vigor. Entre a oferta disponível encontram-se óleos, cosméticos, infusões, produtos alimentares e artigos destinados ao bem-estar e cuidados pessoais.

O cânhamo tem vindo a despertar um interesse crescente devido às suas múltiplas aplicações em diferentes sectores, desde a cosmética à alimentação, sendo actualmente utilizado em diversos produtos desenvolvidos a partir dos seus compostos naturais.

Na CBWEED Alverca, os clientes podem obter informações sobre as características e composição dos produtos disponíveis, permitindo uma escolha mais esclarecida e adequada às suas preferências.

Segundo Yuri Gouveia, proprietário da loja, “o objectivo é disponibilizar produtos de qualidade e informação clara, para que cada pessoa possa conhecer melhor as diferentes opções existentes e fazer escolhas informadas”, refere.

CBWEED Alverca, na Avenida Capitão João de Almeida Meleças 67A, funciona de segunda a sexta-feira, das 10h00 às 20h00 e aos sábados das 10h00 às 18h00 e tem neste momento a decorrer uma campanha de 10% de desconto, mediante a apresentação do cupão de desconto publicado nesta edição, válida até dia 18 de Julho de 2026, e não acumulável com outras campanhas, promoções ou descontos em vigor.