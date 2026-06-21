Auto Peças da Escusa destaca-se no sector automóvel em Alhandra
Com 31 anos de actividade, a Auto Peças da Escusa tem vindo a consolidar a sua posição como uma referência no fornecimento de peças e acessórios automóveis na região de Alhandra.
Localizada na Avenida João Carlos Vieira Gaspar N.º 119, Alhandra, a empresa disponibiliza uma vasta gama de produtos para manutenção e reparação automóvel, incluindo baterias, kits de embraiagem, amortecedores, componentes de travagem, sistemas de escape, óleos lubrificantes e peças de motor.
Além de peças mecânicas, os clientes podem encontrar diversos acessórios e equipamentos, como rádios, produtos de limpeza, escovas limpa-vidros, faróis, lâmpadas e artigos de sinalização rodoviária.
A empresa conta com uma equipa experiente e com formação em mecânica automóvel, preparada para prestar aconselhamento técnico e ajudar os clientes a encontrar as soluções mais adequadas para os seus veículos. A Auto Peças da Escusa funciona de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 13h00 e das 14h30 às 19h00, e aos sábados das 09h00 às 13h00.