Aida Penteado mantém tradição familiar à frente do restaurante O Minhoto

A história do Restaurante O Minhoto, em Almeirim, remonta ao início da década de 1960. Na altura, existia no local um negócio dedicado à venda de materiais de construção, acompanhado por uma pequena taberna. Com o passar do tempo, a actividade ligada à construção foi diminuindo e surgiu a oportunidade de apostar apenas na restauração.

Ao longo dos anos, conquistou uma clientela fiel, foi tendo várias remodelações, contando sempre, entre os seus frequentadores figuras conhecidas, incluindo alguns ‘Capitães de Abril’.

Tendo-se mantido como taberna até 2006, O Minhoto passou então a dedicar-se exclusivamente à actividade de restauração, acompanhando o crescimento e a evolução do negócio familiar.

Aida Penteado está à frente do negócio, desde 2005, mantendo a tradição construída ao longo de várias gerações e procurando preservar a identidade que tornou o local uma referência para tantos clientes.

A sócia-gerente acredita que o principal factor diferenciador de O Minhoto é a cozinha de cariz tradicional e caseiro, que procura manter os sabores autênticos da gastronomia portuguesa, privilegiando receitas confeccionadas de forma artesanal e com a qualidade que os clientes reconhecem há décadas.

“A nossa ementa é bastante variada e inclui especialidades como sopa da pedra, sopa de peixe e sopa de legumes. Nos pratos principais destacam-se o bacalhau à lagareiro, chocos grelhados, peixe-espada, garoupa e diversas opções de carnes, como espetadas de lombinho com bacon, espetadas de vitela, febras de coentrada, borrego e carnes grelhadas. Dispomos ainda de vários pratos tradicionais de tacho, como borrego à Minhota, ensopado de borrego, vitela estufada e carne de porco à alentejana”, explica.

Diz que o prato mais emblemático e procurado é o bacalhau à lagareiro e que, entre as especialidades mais apreciadas, destacam-se também as espetadas de lombinho com bacon, as febras de coentrada e, naturalmente, a sopa da pedra, que continua a ser uma das referências da casa e de Almeirim, juntamente com a sopa de peixe.

Quanto aos pratos do dia, variam regularmente ao longo da semana. Durante o Inverno, O Minhoto mantém a tradição do cozido à portuguesa, às sextas-feiras.

As sobremesas tradicionais estão todas na ementa e a oferta é complementada pelas frutas da época, que também servem para confeccionar a salada de frutas.

O restaurante tenta, sempre que possível, privilegiar os fornecedores da região, especialmente no que diz respeito a verduras, legumes e frutas. Quanto à confecção, procuram manter os métodos que passaram de geração em geração, muitas vezes inspirados nos pratos preparados pela avó paterna de Aida Penteado que se chamava Leonor Penteado. “Embora, ocasionalmente, introduzamos algumas novidades, a aposta continua a ser uma cozinha tradicional, fiel às suas origens”, sublinha.

O restaurante, localizado no n.º 4 da Rua de Timor, funciona diariamente das 12h00 às 15h30 e das 18h30 às 22h00. Encerra aos domingos ao jantar e à segunda-feira.