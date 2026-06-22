Eyestore assume-se como garantia de defesa da saúde visual dos clientes

A Eyestore Consultores Ópticos, foi criada por Helga Mendes e Gonçalo Inverno, que trabalhavam no sector. Com um conceito novo e diferente abriram portas em 2008, tendo tido a capacidade de evoluir e de se adaptar ao longo dos anos para dar resposta às necessidades e desejos dos seus clientes.

“A nossa prioridade tem sido sempre, proporcionar aos nossos habitantes os melhores produtos e serviços, com a melhor relação/preço, para todos os segmentos, ajustando o melhor produto às necessidades e escolha individual de cada cliente. Desta forma, personalizamos muito o nosso trabalho para que possamos servir o melhor possível cada pessoa que nos procura”, explica Gonçalo Inverno.

A Eyestore também estabeleceu parcerias com associações e empresas locais e regionais, como o Alhandra Sporting Clube nas secções de futsal e natação adaptada, o Motoclube de Alhandra, a Sociedade Euterpe, o Kempo, o Clube desportivo de A-dos-Melros, a Cimpor, entre outras, que conferem facilidades e descontos aos seus associados.

Paralelamente a Eyestore tem realizado iniciativas de sensibilização para a saúde visual junto da comunidade, nomeadamente rastreios, como os já feitos na escola EB 2, 3 Soeiro Pereira Gomes no dia da Saúde e o levado a cabo a atletas do Alhandra Sporting Clube Futsal.

Para além dos rastreios, a equipa da Eyestore aconselha consultas ou avaliações visuais a todas as pessoas que sintam desconforto ou outros sintomas a nível visual, não deixando arrastar os problemas. “Qualquer desconforto, dor de cabeça constante e desfocagem da imagem ao longe ou ao perto são motivos para fazer uma avaliação visual”, sublinham.

A equipa da Eyestore alerta também para o facto de os maiores problemas de saúde visual, nos dias que correm, se prenderem com a evolução da miopia, originados pelo novo estilo de vida digital que a sociedade exige, principalmente em crianças e adolescentes.

Quanto aos maiores desafios que enfrentam no sector óptico, referem a enorme oferta feita de forma indiscriminada e não regulamentada, que leva a uma banalização dos produtos e serviços, que são muitas vezes prestados por quem nem formação tem para o fazer.

“Na Eyestore temos formação constante nos melhores fornecedores de lentes oftálmicas, lentes de contacto, armações e em avaliação da saúde visual, para que estejamos sempre na vanguarda do que melhor existe e o melhor que podemos oferecer ao nosso cliente. Desde a armação ou lentes mais básicas até às de alta gama, todos merecem o melhor produto adequado às suas necessidades específicas”, dizem os responsáveis pela Eyestore.