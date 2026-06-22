MultiOpticas de Almeirim celebra aniversário da cidade com novidades

Para a proprietária da MultiOpticas de Almeirim, Carla Dias Crispim, as festas da cidade são uma boa altura para reforçar a relação de confiança construída ao longo dos anos com comunidade, que é um dos maiores motivos de orgulho da marca.

A loja situa-se na rua 5 de Outubro, 68, abre de segunda-feira a sábado às 9h30 e encerra às 19 horas durante a semana e ao sábado às 18 horas.

“Confie a sua visão a uma equipa de profissionais dedicados, aproveite e conheça as novidades que preparámos para si. Se sente alguma dificuldade em ouvir, temos novas soluções, incorporadas na armação, que podem ajudar. Marque já a sua visita e deixe-se aconselhar pelos nossos especialistas” convida a responsável.

Com 25 anos de experiência no sector da óptica, Carla Dias Crispim e a sua equipa têm vindo a afirmar-se pela qualidade do serviço e pela proximidade com os clientes.

Para além da loja de Almeirim, são também proprietários das MultiOpticas de Torres Novas, Entroncamento, Tomar, Abrantes, Fátima e Ourém, onde os clientes encontram regularmente as melhores campanhas e ofertas, sempre aliadas à qualidade e ao melhor preço.