uma parceria com o Jornal Expresso
22/06/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Especiais | 22-06-2026 10:00

MultiOpticas de Almeirim celebra aniversário da cidade com novidades

MultiOpticas de Almeirim celebra aniversário da cidade com novidades
ESPECIAL FESTAS DA CIDADE DE ALMEIRIM
MultiOpticas de Almeirim quer afirmar-se pela proximidade à comunidade - foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Para a proprietária, Carla Dias Crispim, a relação de confiança construída com a comunidade, é motivo de orgulho.

Para a proprietária da MultiOpticas de Almeirim, Carla Dias Crispim, as festas da cidade são uma boa altura para reforçar a relação de confiança construída ao longo dos anos com comunidade, que é um dos maiores motivos de orgulho da marca.
A loja situa-se na rua 5 de Outubro, 68, abre de segunda-feira a sábado às 9h30 e encerra às 19 horas durante a semana e ao sábado às 18 horas.
“Confie a sua visão a uma equipa de profissionais dedicados, aproveite e conheça as novidades que preparámos para si. Se sente alguma dificuldade em ouvir, temos novas soluções, incorporadas na armação, que podem ajudar. Marque já a sua visita e deixe-se aconselhar pelos nossos especialistas” convida a responsável.
Com 25 anos de experiência no sector da óptica, Carla Dias Crispim e a sua equipa têm vindo a afirmar-se pela qualidade do serviço e pela proximidade com os clientes.
Para além da loja de Almeirim, são também proprietários das MultiOpticas de Torres Novas, Entroncamento, Tomar, Abrantes, Fátima e Ourém, onde os clientes encontram regularmente as melhores campanhas e ofertas, sempre aliadas à qualidade e ao melhor preço.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1775
    17-06-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1775
    17-06-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1775
    17-06-2026
    Capa Vale Tejo
    17-06-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região