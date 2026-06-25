Colete Encarnado com Toy, D.A.M.A e Camané como cabeças de cartaz

A festa do Colete Encarnado regressa a Vila Franca de Xira nos dias 3, 4 e 5 de Julho com cinco palcos espalhados pela cidade e uma programação que promete três dias de animação intensa. Entre os nomes em destaque no cartaz musical estão Toy, Fernando Daniel, D.A.M.A e Camané, uma das vozes maiores do fado contemporâneo. O cartaz recebe ainda os espanhóis Raya Evolution e a festa oficial M80. Considerada um dos momentos mais emblemáticos do calendário festivo ribatejano, a celebração presta homenagem às ligações de Vila Franca de Xira à lezíria, ao Tejo e à figura do campino. Ao longo dos três dias, o programa, apresentado em conferência de imprensa na tarde de 19 de Junho, integra momentos tradicionais como toiros nas ruas e em praça, campinos nas suas montadas, tertúlias em desfile, animação itinerante e várias iniciativas que dão vida ao centro da cidade. Entre os momentos mais marcantes contam-se a Missa Rociera, a Corrida de Campinos e as tradicionais esperas de toiros pela cidade, experiências que continuam a atrair milhares de visitantes.

O ponto alto da edição deste ano será a Homenagem ao Campino, que distingue Francisco Honrado, distinguido com o Pampilho de Honra. Na vara ficará inscrito o nome de “Joaquim Carlos do Santos”, numa homenagem póstuma a uma figura marcante da campinagem.



Espectáculos taurinos voltam a brilhar

Os espectáculos taurinos voltam a assumir um lugar central no programa. Na sexta-feira, 3 de Julho, às 18h00, realiza-se a tradicional espera de toiros, seguida de largada. No sábado, 4 de Julho, o programa começa às 12h30 com o Encierro para jovens, no Largo 5 de Outubro, seguindo-se às 18h30 nova espera de toiros. O domingo, 5 de Julho, arranca às 02h00 com a já emblemática Garraiada da Sardinha Assada, na Praça de Touros Palha Blanco. Pelas 10h30 acontece mais uma largada de toiros, culminando às 18h00 com a tradicional corrida na Palha Blanco. Este ano, o cartaz reúne os cavaleiros João Salgueiro, no seu regresso às arenas, e João Moura Jr., acompanhados pelo Grupo de Forcados Amadores de Vila Franca de Xira e pelo matador de toiros Borja Jiménez, triunfador da temporada espanhola de 2025. Em praça estarão toiros da ganadaria Condessa de Sobral.

A pensar na mobilidade sustentável e na segurança, a Câmara de Vila Franca de Xira volta a disponibilizar transportes gratuitos e específicos - comboio e autocarro - para a ida e regresso da festa, facilitando o acesso de visitantes e promovendo deslocações mais cómodas.

Reconhecida como uma das “7 Maravilhas da Cultura Popular” e novamente distinguida com o Prémio Cinco Estrelas Regiões 2026, na categoria “Festas, Feiras e Romarias”, a festa do Colete Encarnado volta a abrir as portas a todos os que queiram viver de perto uma celebração feita de tradição, identidade, música e emoções fortes.