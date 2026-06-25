Mação quer pôr o presunto no trono da Feira Mostra

A Feira Mostra de Mação regressa este ano com vontade de se renovar sem perder a alma. A 31.ª edição do principal certame do concelho decorre entre 1 e 5 de Julho e traz nova imagem, reorganização do recinto, uma aposta mais visível na economia local e um protagonista assumido: o presunto de Mação. A edição foi apresentada pelo presidente da Câmara Municipal de Mação, José Fernando Martins, que definiu a feira como “um dos maiores momentos de promoção do concelho”. O certame volta a juntar gastronomia, artesanato, associativismo, empresas locais, actividades económicas e animação cultural, mantendo a ambição de divulgar o que Mação tem de mais identitário.

Segundo o autarca, a Feira Mostra tem tido desde a primeira edição o objectivo de valorizar as potencialidades económicas do concelho, com destaque para sectores como a apicultura, olivicultura, artesanato e produtos endógenos. Este ano, a organização decidiu dar particular força ao presunto, produto que José Fernando Martins considera “emblemático e distintivo” de Mação. “O presunto será um dos grandes símbolos desta edição”, afirmou o presidente da câmara, recordando que um dos primeiros cartazes da Feira Mostra, há cerca de 30 anos, já utilizava a expressão “o presunto será rei”. A nova iniciativa “Mostra o Presunto” pretende dar maior visibilidade ao produto junto dos visitantes, estando previstas degustações em todos os restaurantes do certame.

A zona de restauração será uma das áreas com mudanças mais evidentes, passando a contar com um espaço central dedicado aos produtos regionais, dinamizado em parceria com empresários locais. A componente gastronómica continuará a ser assegurada por associações e instituições do concelho, com cinco espaços de restauração onde não faltarão migas, maranho, javali, carnes de porco e peixe do rio. A Feira Mostra contará com cerca de 80 expositores, privilegiando produtores, artesãos e empresas do concelho. Mel, azeite, enchidos, vinhos, bolos fintos e cavacas vão ocupar lugar de destaque no espaço dedicado aos produtos endógenos. A nova imagem gráfica da feira procura representar os costumes, tradições, gastronomia e produtos de Mação, com referências às montanhas, à água, ao azeite, ao mel e ao presunto. José Fernando Martins sublinhou que a intenção não é romper com o passado, mas melhorar o certame. “O objectivo não é acabar com tudo, fazer diferente, mas sim dar continuidade a este trabalho”, afirmou. O cartaz musical inclui concertos de Rock em Stock, Rosinha, Vizinhos, Ivandro e Sara Correia, além de animação nocturna com DJ e do espectáculo “Smell’s Like 90’s”. A abertura oficial está marcada para 1 de Julho, quarta-feira, com arruada da Sociedade Filarmónica União Maçaense e cerimónia inaugural às 17h30.

O encerramento será feito com um espectáculo de laser, substituindo o tradicional fogo-de-artifício devido ao risco de incêndio no período de Verão. O orçamento do certame deverá situar-se entre os 250 mil e os 300 mil euros, valor que o presidente da câmara considera equilibrado tendo em conta o retorno económico, social e promocional esperado para o concelho.