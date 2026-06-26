Epifire de Rui Matias com mais clientes desde que se instalou em Vila Franca de Xira

A Epifire, de Rui Matias, com sede em Vila Franca de Xira, na Rua João Félix Rodrigues, n.º 3, Loja A, comercializa, instala e faz a manutenção de equipamentos de protecção e combate a incêndios, dispondo de uma vasta gama de soluções, desde extintores e centrais de detecção de incêndio, a portas corta-fogo, iluminação de emergência e equipamentos de protecção individual.

Com sete anos e meio de actividade no sector da protecção e combate a incêndios, tem-se afirmado como uma referência, privilegiando a proximidade aos clientes. Graças a uma equipa motivada e dinâmica, composta por sete profissionais e com recurso a vários outros colaboradores, tem aumentado o número de clientes.

A mudança de instalações de Samora Correia para Vila Franca de Xira foi motivada por esse aumento de procura, sendo as novas instalações um espaço próprio que integra loja, oficina e armazém.

A carteira de clientes da Epifire é diversificada. Cerca de 10% da procura provém de clientes particulares que visitam a loja, enquanto 40% corresponde a armazéns e fábricas. As empresas de gestão de condomínios representam 25% da actividade e o comércio tradicional os restantes 25%. A empresa actua principalmente no Grande Ribatejo, Lisboa e Linha de Cascais, estando a estudar uma futura expansão para novas áreas geográficas.

Rui Matias considera positiva a preocupação crescente de cidadãos e empresas para a necessidade de segurança contra incêndios, lamentando que estejam no mercado empresas que praticam preços elevados sem possuírem as certificações exigidas para exercer a actividade.

A Epifire opera com certificação NP 4413 e registo na Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), requisitos indispensáveis para garantir a qualidade e a legalidade dos serviços prestados.

E o empresário deixa uma mensagem: “Queremos ser o parceiro de confiança dos habitantes e das empresas da região na área da segurança contra incêndios, tanto nas suas residências como nos seus negócios”, conclui.