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Especiais | 26-06-2026 12:00

Epifire de Rui Matias com mais clientes desde que se instalou em Vila Franca de Xira

Epifire de Rui Matias com mais clientes desde que se instalou em Vila Franca de Xira
ESPECIAL FESTA DO COLETE ENCARNADO
Rui Matias, proprietário da Epifire Unipessoal, Lda. - foto DR
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Comercialização, instalação e manutenção de equipamentos de protecção e combate a incêndios com soluções para particulares, empresas e condomínios.

A Epifire, de Rui Matias, com sede em Vila Franca de Xira, na Rua João Félix Rodrigues, n.º 3, Loja A, comercializa, instala e faz a manutenção de equipamentos de protecção e combate a incêndios, dispondo de uma vasta gama de soluções, desde extintores e centrais de detecção de incêndio, a portas corta-fogo, iluminação de emergência e equipamentos de protecção individual.
Com sete anos e meio de actividade no sector da protecção e combate a incêndios, tem-se afirmado como uma referência, privilegiando a proximidade aos clientes. Graças a uma equipa motivada e dinâmica, composta por sete profissionais e com recurso a vários outros colaboradores, tem aumentado o número de clientes.
A mudança de instalações de Samora Correia para Vila Franca de Xira foi motivada por esse aumento de procura, sendo as novas instalações um espaço próprio que integra loja, oficina e armazém.
A carteira de clientes da Epifire é diversificada. Cerca de 10% da procura provém de clientes particulares que visitam a loja, enquanto 40% corresponde a armazéns e fábricas. As empresas de gestão de condomínios representam 25% da actividade e o comércio tradicional os restantes 25%. A empresa actua principalmente no Grande Ribatejo, Lisboa e Linha de Cascais, estando a estudar uma futura expansão para novas áreas geográficas.
Rui Matias considera positiva a preocupação crescente de cidadãos e empresas para a necessidade de segurança contra incêndios, lamentando que estejam no mercado empresas que praticam preços elevados sem possuírem as certificações exigidas para exercer a actividade.
A Epifire opera com certificação NP 4413 e registo na Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), requisitos indispensáveis para garantir a qualidade e a legalidade dos serviços prestados.
E o empresário deixa uma mensagem: “Queremos ser o parceiro de confiança dos habitantes e das empresas da região na área da segurança contra incêndios, tanto nas suas residências como nos seus negócios”, conclui.

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