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Especiais | 27-06-2026 12:00

Agrupamento de Escolas Verde Horizonte dinamiza Programa de Atividades na Feira Mostra

Agrupamento de Escolas Verde Horizonte dinamiza Programa de Atividades na Feira Mostra
ESPECIAL FEIRA MOSTRA DE MAÇÃO
Feira Mostra, em Mação, vai contar com a presença institucional do Agrupamento de Escolas Verde Horizonte - DIVULGAÇÃO
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O Agrupamento de Escolas Verde Horizonte volta a marcar presença na Feira Mostra com um programa de atividades que envolve várias áreas de formação e convida o público a participar em demonstrações gastronómicas, experiências técnicas, iniciativas de bem‑estar e ações de sensibilização para a saúde.

O Agrupamento de Escolas Verde Horizonte volta a marcar presença na Feira Mostra com um conjunto diversificado de atividades que destacam o trabalho desenvolvido nas suas diferentes áreas de formação, proporcionando experiências educativas, interativas e de bem-estar para toda a comunidade.
No dia 1 de julho, entre as 18h00 e as 21h00, os visitantes poderão assistir a uma Demonstração Gastronómica com Produtos Regionais de Mação, promovida pela área de Cozinha e Restauração, valorizando os produtos locais e a criatividade culinária dos alunos.
Durante o mesmo período, a área de Mecatrónica Automóvel apresentará atividades sob o tema “Engenharia em Movimento”, incluindo as demonstrações “O Renascer de um Motor” e “O que Consegues Criar em 3D”, evidenciando as competências técnicas e a inovação desenvolvidas pelos estudantes.
A área de Turismo irá envolver o público através de atividades interativas como “És dos Nossos?” e “Mação Deixa Marca”, promovendo a participação e o conhecimento do património e da identidade local.
No dia 3 de julho, das 21h00 às 22h30, a área de Estética proporcionará momentos de relaxamento através da iniciativa “Relax Mação”, com sessões de massagem das mãos e massagem de cadeira (Quick Massage).
Já no dia 4 de julho, entre as 18h30 e as 20h30, a área de Auxiliar de Saúde desenvolverá a atividade “O Ritmo da Sua Saúde”, permitindo aos visitantes realizar medições de tensão arterial, frequência cardíaca e temperatura corporal, sensibilizando para a importância da prevenção e dos cuidados de saúde.
Com esta participação, o Agrupamento de Escolas Verde Horizonte reforça o seu compromisso com a formação de qualidade e com a ligação à comunidade, dando a conhecer os projetos, competências e talento dos seus alunos e professores através de atividades práticas e abertas ao público.

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