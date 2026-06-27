Agrupamento de Escolas Verde Horizonte dinamiza Programa de Atividades na Feira Mostra

O Agrupamento de Escolas Verde Horizonte volta a marcar presença na Feira Mostra com um conjunto diversificado de atividades que destacam o trabalho desenvolvido nas suas diferentes áreas de formação, proporcionando experiências educativas, interativas e de bem-estar para toda a comunidade.

No dia 1 de julho, entre as 18h00 e as 21h00, os visitantes poderão assistir a uma Demonstração Gastronómica com Produtos Regionais de Mação, promovida pela área de Cozinha e Restauração, valorizando os produtos locais e a criatividade culinária dos alunos.

Durante o mesmo período, a área de Mecatrónica Automóvel apresentará atividades sob o tema “Engenharia em Movimento”, incluindo as demonstrações “O Renascer de um Motor” e “O que Consegues Criar em 3D”, evidenciando as competências técnicas e a inovação desenvolvidas pelos estudantes.

A área de Turismo irá envolver o público através de atividades interativas como “És dos Nossos?” e “Mação Deixa Marca”, promovendo a participação e o conhecimento do património e da identidade local.

No dia 3 de julho, das 21h00 às 22h30, a área de Estética proporcionará momentos de relaxamento através da iniciativa “Relax Mação”, com sessões de massagem das mãos e massagem de cadeira (Quick Massage).

Já no dia 4 de julho, entre as 18h30 e as 20h30, a área de Auxiliar de Saúde desenvolverá a atividade “O Ritmo da Sua Saúde”, permitindo aos visitantes realizar medições de tensão arterial, frequência cardíaca e temperatura corporal, sensibilizando para a importância da prevenção e dos cuidados de saúde.

Com esta participação, o Agrupamento de Escolas Verde Horizonte reforça o seu compromisso com a formação de qualidade e com a ligação à comunidade, dando a conhecer os projetos, competências e talento dos seus alunos e professores através de atividades práticas e abertas ao público.