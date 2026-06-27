O Godinho em Mação é um restaurante de cozinha regional genuína

Localizado na Rua da República, n.º 12-A, em Mação, uma das principais artérias da vila, o Restaurante O Godinho continua a afirmar-se como um local de referência para residentes, visitantes e emigrantes que regressam à sua terra natal e procuram os sabores tradicionais da região.

A aposta na gastronomia regional é uma das suas imagens de marca. Entre as especialidades mais apreciadas destacam-se os maranhos, o cabrito assado no forno, as migas, o cozido, o ensopado de borrego e o bacalhau com broa, além de uma variada oferta de pratos de carne e peixe confeccionados segundo receitas tradicionais portuguesas.

A qualidade dos ingredientes e o cuidado na preparação fazem do restaurante uma escolha frequente para almoços de trabalho, refeições familiares e encontros entre amigos.

O Godinho abriu a 13 de Junho de 1987, pelas mãos de Paulo Godinho e dos seus pais, Isidro Godinho e Prazeres Godinho. Dotados de um reconhecido talento para a cozinha, rapidamente conquistaram a preferência dos clientes através dos seus petiscos e da genuína gastronomia tradicional portuguesa.

Após alguns anos de actividade, o restaurante encerrou temporariamente e o espaço foi arrendado para exploração por terceiros. Contudo, em 1993, a família decidiu retomar o projecto, reabrindo-o com uma gerência familiar que se mantém até aos dias de hoje.

Actualmente sob a direcção de Fernando Godinho e Alexandra Godinho, o restaurante celebra mais de três décadas de história marcadas por desafios, aprendizagens e inúmeras memórias.

Os responsáveis destacam que o sucesso alcançado só tem sido possível graças ao empenho da equipa e à confiança dos clientes, reafirmando a vontade de continuar a inovar sem perder a essência que sempre definiu o restaurante: cozinhar com amor e servir com simpatia.

O Restaurante O Godinho funciona de terça-feira a sábado, entre as 09h00 e as 19h30, mantendo viva uma tradição gastronómica que há quase 40 anos faz parte da identidade de Mação.