Companhia das Lezírias: um refúgio de natureza e tradição

“A Companhia das Lezírias é um dos territórios mais autênticos de turismo de natureza e rural em Portugal com mais de 20 mil hectares de experiências para todas as idades à sua espera.

A maior exploração agropecuária e florestal do país distingue-se também pela sua oferta turística com paisagens únicas de montado, lezírias, campos agrícolas e apresenta em plena Reserva Natural do Estuário do Tejo o EVOA, um espaço de visitação e observação de aves reconhecido mundialmente.

Além da agricultura, da floresta, do gado e de ecossistemas únicos, a oportunidade de conhecer a Companhia das Lezírias brinda também todos os seus visitantes com os vinhos de produção biológica da Herdade de Catapereiro.

O cavalo Puro-Sangue Lusitano, símbolo maior da herança equestre portuguesa, é também uma imagem de marca da Companhia das Lezírias com especial destaque para a Coudelaria de Alter Real, em Alter do Chão, um local único no país.

A caminho dos 190 anos de história, a Companhia das Lezírias afirma-se como um destino para abrandar, respirar natureza, aprender e viver a essência mais pura do Ribatejo com diversos programas para famílias, empresas e escolas”.