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Especiais | 02-07-2026 11:00

Companhia das Lezírias: um refúgio de natureza e tradição

Companhia das Lezírias: um refúgio de natureza e tradição
TURISMO NO RIBATEJO
FOTO - Fotógrafo António Heitor
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Na sua oferta turística, a maior exploração agroflorestal do país distingue-se pelas paisagens únicas de montado, lezírias, campos agrícolas e o EVOA, um espaço de observação de aves reconhecido mundialmente.

“A Companhia das Lezírias é um dos territórios mais autênticos de turismo de natureza e rural em Portugal com mais de 20 mil hectares de experiências para todas as idades à sua espera.
A maior exploração agropecuária e florestal do país distingue-se também pela sua oferta turística com paisagens únicas de montado, lezírias, campos agrícolas e apresenta em plena Reserva Natural do Estuário do Tejo o EVOA, um espaço de visitação e observação de aves reconhecido mundialmente.
Além da agricultura, da floresta, do gado e de ecossistemas únicos, a oportunidade de conhecer a Companhia das Lezírias brinda também todos os seus visitantes com os vinhos de produção biológica da Herdade de Catapereiro.
O cavalo Puro-Sangue Lusitano, símbolo maior da herança equestre portuguesa, é também uma imagem de marca da Companhia das Lezírias com especial destaque para a Coudelaria de Alter Real, em Alter do Chão, um local único no país.
A caminho dos 190 anos de história, a Companhia das Lezírias afirma-se como um destino para abrandar, respirar natureza, aprender e viver a essência mais pura do Ribatejo com diversos programas para famílias, empresas e escolas”.

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