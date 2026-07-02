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Especiais | 02-07-2026 15:00

Festa Templária entra numa nova era em Tomar

Festa Templária entra numa nova era em Tomar
ESPECIAL FESTA TEMPLÁRIA
Nova fase da Festa Templária arranca no Parque Urbano de Tomar - foto DR
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Festa Templária de Tomar regressa de 9 a 12 de Julho com ambição redobrada, novo recinto no Parque Urbano e bilhetes pagos pela primeira vez. A autarquia fala numa edição “refundadora” e quer transformar o certame num produto cultural e turístico com maior peso para o concelho.

A Festa Templária de Tomar vai entrar numa nova fase. O certame, que decorre entre 9 e 12 de Julho, terá pela primeira vez entradas pagas no recinto principal e muda-se para o renovado Parque Urbano, onde será instalada a “Vila Templária de Thomar”. A Câmara Municipal de Tomar quer dar maior envergadura ao evento, reforçando a programação cultural e turística, num investimento que poderá chegar aos 300 mil euros. O presidente da autarquia, Tiago Carrão, considera que a Festa Templária é “um produto económico, cultural e turístico muito relevante” para o concelho e defende que o evento tem potencial para crescer. A edição deste ano é assumida pelo município como um momento de “refundação” da festa, criada em 2013 e apenas interrompida durante os anos da pandemia.
Inspirada no tema “A Fundação do Castelo - 1160”, a programação vai incluir acampamentos medievais, ofícios antigos, recriações históricas, cortejos, espectáculos de fogo, música, tabernas junto ao rio e actividades para diferentes públicos. Entre as novidades estão uma liça medieval para justas e torneios de armas, o “Castelo dos Escudeiros”, destinado às crianças, um jantar templário e uma sala de tortura instalada na Central Eléctrica.
O novo modelo prevê bilhetes diários a três euros ou um passe geral de cinco euros para os quatro dias. Tiago Carrão justifica a decisão com a necessidade de garantir maior sustentabilidade financeira ao evento, embora admita que a receita de bilheteira ainda não será suficiente para equilibrar as contas. “A qualidade tem um preço”, afirmou o autarca. A organização espera receber milhares de visitantes, mas este será o primeiro ano em que as entradas serão contabilizadas de forma mais rigorosa. A Festa Templária resulta de uma parceria entre o município, a ADIRN, o Instituto Politécnico de Tomar e o Convento de Cristo, monumento classificado como Património Mundial pela UNESCO e símbolo maior da ligação de Tomar à Ordem do Templo.

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