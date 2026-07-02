Festas do Almonda dão vida ao Jardim das Rosas

As Festas do Almonda estão de regresso ao Jardim das Rosas, em Torres Novas, entre 8 e 12 de Julho, prometendo cinco dias de música, animação e convívio popular no coração da cidade. O certame, que conta com vários palcos, volta a afirmar-se como um dos momentos fortes do Verão torrejano, juntando artistas consagrados, novas sonoridades e programação para todas as idades.

O arranque está marcado para quarta-feira, 8 de Julho, com Janita Salomé no Palco 1. No mesmo dia, o Palco 3 recebe Royal Pandemónio. Na quinta-feira, 9 de Julho, o destaque vai para Rui Veloso. A noite contará ainda com a actuação do DJ Ruben Gameiro. A sexta-feira, 10 de Julho, será marcada pela actuação de Dillaz no Palco 1, num registo mais urbano e dirigido a públicos mais jovens. A programação desse dia inclui ainda Funil e Abelhinha, Understage e a fanfarra itinerante Supertronik Bootleg, que promete levar animação a vários pontos do recinto.

No sábado, 11 de Julho, Toy assume o protagonismo. Idiotheque, DJ Diogo Gomes e nova passagem da Supertronik Bootleg completam a noite. O encerramento está marcado para domingo, 12 de Julho, com Rodrigo Leão, fechando cinco dias de festa no Jardim das Rosas. Ao longo de todo o evento haverá também animação de esplanadas e insufláveis para crianças.

Na quarta-feira, 8 de Julho, Dia da Cidade, pelas 10h30, procede-se ao hastear da bandeira seguido de uma sessão solene, nos Paços do Concelho, que contará com discursos de todas as forças políticas com representação na Assembleia Municipal de Torres Novas.