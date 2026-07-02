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Especiais | 02-07-2026 10:00

Festas do Almonda dão vida ao Jardim das Rosas

Festas do Almonda dão vida ao Jardim das Rosas
ESPECIAL FESTAS DO ALMONDA
Jardim das Rosas vai receber um diversificado programa musical entre 8 e 12 de Julho - FOTO ARQUIVO – Facebook Festas do Almonda
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Certame reforça o seu papel como espaço de encontro da comunidade de Torres Novas, juntando cultura, lazer e vida urbana num dos locais mais emblemáticos de Torres Novas. A diversificada programação musical conta com nomes como Janita Salomé, Dillaz, Toy e Rodrigo Leão.

As Festas do Almonda estão de regresso ao Jardim das Rosas, em Torres Novas, entre 8 e 12 de Julho, prometendo cinco dias de música, animação e convívio popular no coração da cidade. O certame, que conta com vários palcos, volta a afirmar-se como um dos momentos fortes do Verão torrejano, juntando artistas consagrados, novas sonoridades e programação para todas as idades.
O arranque está marcado para quarta-feira, 8 de Julho, com Janita Salomé no Palco 1. No mesmo dia, o Palco 3 recebe Royal Pandemónio. Na quinta-feira, 9 de Julho, o destaque vai para Rui Veloso. A noite contará ainda com a actuação do DJ Ruben Gameiro. A sexta-feira, 10 de Julho, será marcada pela actuação de Dillaz no Palco 1, num registo mais urbano e dirigido a públicos mais jovens. A programação desse dia inclui ainda Funil e Abelhinha, Understage e a fanfarra itinerante Supertronik Bootleg, que promete levar animação a vários pontos do recinto.
No sábado, 11 de Julho, Toy assume o protagonismo. Idiotheque, DJ Diogo Gomes e nova passagem da Supertronik Bootleg completam a noite. O encerramento está marcado para domingo, 12 de Julho, com Rodrigo Leão, fechando cinco dias de festa no Jardim das Rosas. Ao longo de todo o evento haverá também animação de esplanadas e insufláveis para crianças.
Na quarta-feira, 8 de Julho, Dia da Cidade, pelas 10h30, procede-se ao hastear da bandeira seguido de uma sessão solene, nos Paços do Concelho, que contará com discursos de todas as forças políticas com representação na Assembleia Municipal de Torres Novas.

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