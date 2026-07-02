Grupo Raimundo’s lança o vinho Essência d’Aldeia e o café Mundo’s Café

Essência d’Aldeia e Mundo’s Café são as mais recentes marcas do Grupo Raimundo’s, com sede em Abrantes, que já contava com a ImoRaimundo’s, no ramo imobiliário e a Raimundo’s - Higiene e Segurança.

Fábio Raimundo e Jacinto Raimundo, sócios-gerentes do grupo, afirmam que a Essência d’Aldeia, dedicada à criação e comercialização daquela marca de vinho, e o Mundo’s Café, vocacionado para o mesmo propósito na área do café, nasceram da vontade de desenvolver produtos que representassem autenticidade, tradição e qualidade.

Essência d’Aldeia representa a alma, a simplicidade e a autenticidade das origens. É uma homenagem aos valores e tradições que passam de geração em geração. Foi também para relembrar o que havia antigamente de bom nas aldeias e este nome foi com o intuito de não ser só para o vinho como também para outros projectos que poderão aparecer”, explicam.

“Já o Mundo’s Café”, além de vir do nosso nome Raimundo, simboliza a diversidade, a descoberta e a ligação entre culturas através do café, uma bebida universal apreciada em todo o mundo”.

Sublinham que a criação das marcas de vinho e de café surgiu da paixão por sabores genuínos e da intenção de transformar experiências e memórias em marcas capazes de criar ligação emocional com os consumidores.

“A inspiração veio das raízes, das tradições locais e da importância dos momentos de partilha. Tanto o vinho como o café fazem parte da cultura e do quotidiano das pessoas, sendo elementos que aproximam famílias, amigos e comunidades.

Procurámos criar marcas que celebram esses momentos. O maior desafio foi encontrar o equilíbrio perfeito entre tradição e inovação, garantindo um produto que respeitasse as suas raízes e, ao mesmo tempo, apresentasse qualidade e diferenciação no mercado”.

Com as novas marcas, Fábio Raimundo e Jacinto Raimundo pretendem chegar a consumidores que valorizam qualidade, autenticidade e experiências genuínas, construindo assim duas marcas sólidas, reconhecidas pela sua qualidade e autenticidade.

“Convidamos todos a descobrir duas marcas criadas com paixão, dedicação e respeito pela qualidade. Que cada garrafa de Essência d’Aldeia e cada chávena de Mundo’s Café sejam uma oportunidade para viver momentos especiais, criar memórias e apreciar o melhor que a tradição e a autenticidade têm para oferecer”.