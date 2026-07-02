Moinho do Canto Residence em Rio Maior

O Moinho do Canto Residence foi oficialmente inaugurado em Rio Maior, assinalando o início de uma nova etapa para um espaço profundamente ligado à história da região e de várias gerações da mesma família. A história deste local remonta a 30 de Abril de 1952, quando João Nunes Bernardino adquiriu a propriedade onde existia um antigo moinho de água dedicado à moagem de farinha. Ao longo das décadas, o espaço foi acompanhando a evolução da família, acolhendo actividades agrícolas, tornando-se ponto de encontro da comunidade e ficando mais tarde conhecido como o emblemático Moinho do Canto Bar, local de convívio e de memórias para muitos rio-maiorenses.

Após um período de inactividade, a propriedade ganhou uma nova oportunidade em 2021, quando António Barbosa, neto de João Nunes Bernardino, assumiu o desafio de recuperar este património familiar, preservando a sua identidade e respeitando a sua história. O resultado desse trabalho é agora visível com a abertura do Moinho do Canto Residence, uma unidade hoteleira que alia conforto, tranquilidade e proximidade à natureza, mantendo viva a memória de um lugar com forte significado para a comunidade local.

A cerimónia de inauguração, no dia 22 de Junho, reuniu familiares, amigos, parceiros, colaboradores e representantes de diversas instituições da região, num momento marcado pela emoção e pelo reconhecimento de todos aqueles que contribuíram para transformar uma visão em realidade.

Durante a sua intervenção, António Barbosa destacou a importância da família, dos profissionais envolvidos no projecto e de todos os que acreditaram nesta iniciativa desde o primeiro momento. Mais do que a abertura de um hotel, a inauguração simboliza a recuperação de um espaço que faz parte da história de Rio Maior e que pretende agora criar novas memórias para quem o visita. O Moinho do Canto Residence abre assim as suas portas, afirmando-se como uma nova referência de alojamento na região, onde conforto, natureza e hospitalidade se unem para proporcionar uma experiência autêntica e acolhedora.