Ribatejo: um destino com tanto para contar

A Entidade Regional de Turismo é hoje o único organismo de turismo do país que assume a responsabilidade de promover a marca Ribatejo, numa óptica turística e de comunicação de um território com identidade própria.

A Entidade Regional de Turismo assume, assim, de forma categórica a necessidade de aprofundar a promoção turística regional do Ribatejo.

Nesse sentido, encontram-se em execução um conjunto de acções e iniciativas que pretendem elevar a notoriedade da Marca Ribatejo, principalmente no mercado nacional.

O Ribatejo tem de ganhar dinâmica e à medida que o seu produto turístico se desenvolve, importa criar condições para uma melhor distribuição e apoio à comercialização dos respectivos serviços. Aqui podemos salientar a necessidade de mais empresas da região se associarem à Agência Regional de Promoção Turística e assim ganharem maior capacidade de recurso a fundos e de internacionalização.

No plano internacional e a despeito da rigidez da arquitectura das marcas turísticas regionais de base territorial do país, começou-se este ano a englobar progressivamente no marketing internacional da área regional de turismo Alentejo/Ribatejo, conteúdos de promoção dos onze concelhos que compõem a Lezíria do Tejo.

Particularmente em Espanha, e numa campanha para a região da Extremadura, o Ribatejo surgiu já com um vídeo próprio e conteúdos dedicados. O mesmo acontecerá na presença na INTUR, em Valladolid, no próximo mês de Novembro, certame no qual divulgaremos o Ribatejo.

Com a CIMLT, estamos a trabalhar na presença do Ribatejo na próxima FITUR, em Madrid.

São passos iniciais, mas sólidos, que serão aprofundados nos próximos anos.

Apresento em seguida as principais acções e projectos em curso a desenvolver nesta área promocional em 2026:

1. Edição de livro de férias e roteiros de lazer na Lezíria do Tejo, já em distribuição;

2. Campanha de promoção no mercado nacional entre Julho e Novembro, a qual será lançada nas próximas semanas em duas vagas distintas;

3. Feira Internacional de Artesanato em Lisboa, na qual o Ribatejo será a Região Convidada (27 de Junho a 5 de Julho), na FIL - Parque das Nações;

4. Apoio ao Festival Entre Quintas, com mobilização de jornalistas internacionais;

5. Apoio a festivais de caminhadas e eventos de Cycling.

6. Realização do Evento Cultural e Gastronómico “Raízes Vivas”, em Santarém e noutros concelhos da Lezíria do Tejo;

7. Criação do Roteiro Turístico sobre Marquesa de Alorna, como suporte à promoção nacional e internacional do Ribatejo, com foco em Almeirim e Salvaterra de Magos;

8. Captação e criação de conteúdos digitais para a promoção nacional e internacional;

9. Participação com a Associação da Rota dos Vinhos do Tejo na Festuris Gramado, no Brasil;

10. Inclusão da Golegã na futura Rota Ibérica da Atrelagem e dinamização de parcerias com a Andaluzia para a promoção da Feira do Cavalo.

José Manuel Santos

Presidente da Entidade Regional de Turismo e da Agência Regional de Promoção Turística (Alentejo e Ribatejo)

