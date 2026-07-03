GGP Viagens abre caminho a experiências por todo o mundo

Operando a partir de Mação, a GGP Viagens abre as portas do mundo a quem procura experiências de viagens únicas e memoráveis. Empresa de cariz familiar, a agência é liderada por Gonçalo Gomes Pedro, trabalhando em conjunto com o seu filho mais velho, numa aposta contínua num acompanhamento próximo e personalizado ao cliente. A agência destaca-se por um serviço altamente personalizado e por uma consultoria rigorosa, desenvolvendo programas à medida, circuitos, viagens de incentivo e organização de grupos.

Com raízes familiares na região, a GGP Viagens reforçou a sua presença em Mação após o período da pandemia, assumindo de forma ainda mais próxima a ligação ao território e à comunidade local, mantendo simultaneamente uma forte proximidade ao mercado nacional e aos principais destinos internacionais.

Criada em 2017, a agência de viagens para particulares e empresas assenta na experiência pessoal e profissional de Gonçalo Gomes Pedro, com mais de 37 anos de experiência no sector do turismo e uma longa ligação à área,

tanto em Portugal como no Canadá,

a partir da cidade de Toronto, onde desenvolveu um trabalho próximo do mercado sénior, adquirindo uma sensibilidade diferenciadora para o detalhe e para o serviço personalizado.

Em Lisboa, durante 18 anos, teve responsabilidades de chefia em balcões de empresas de referência como o Grupo Interpass e a Rede TopAtlântico, consolidando, como realça, uma visão estratégica e operacional do sector.

A GGP Viagens assume-se como especialista no segmento familiar, criando soluções ajustadas a diferentes perfis, sempre com foco na qualidade, segurança e experiência. Disponível 365 dias por ano e 24 horas por dia, a GGP distingue-se pelo acompanhamento permanente e pela capacidade de resposta, garantindo total tranquilidade antes, durante e após cada viagem.

Gonçalo Gomes Pedro acredita que o futuro do turismo passa por itinerários cada vez mais personalizados, técnicos e exigentes, e é precisamente nessa exigência que a GGP Viagens se posiciona, assumindo estar preparada para responder com conhecimento, experiência e dedicação. “Mais do que vender viagens, a GGP Viagens dedica-se a criar memórias”, sublinha.

No site e nas redes sociais da GGP Viagens, para além do sistema de pesquisa de hotéis e voos, são disponibilizadas informações sobre múltiplos destinos, tendências e condições das viagens que a empresa promove, nomeadamente alguns dos destinos mais procurados e últimas tendências.

Actualmente, como refere Gonçalo Gomes Pedro, “destacam-se as Caraíbas e África para férias de praia e resorts, mas também existe uma procura cada vez maior por grandes viagens à medida e experiências mais personalizadas, desde circuitos até programas combinados em várias cidades e países. Em paralelo, cresce muito a procura por capitais europeias e circuitos personalizados, como o ‘island hopping’ na Grécia. A Ásia e a América Latina afirmam-se hoje como alguns dos destinos com maior crescimento e procura no segmento das viagens personalizadas.