L’École é um destino pensado para experiências completas

O L’École continua a afirmar-se como um destino pensado para experiências completas, onde natureza, hospitalidade e gastronomia convivem de forma harmoniosa.

Conhecido pelo eco resort e pelo restaurante, o espaço dispõe também de uma vertente dedicada ao universo corporate, acolhendo formações, reuniões estratégicas, retiros empresariais e experiências de team building num ambiente mais calmo e inspirador.

Inserido num cenário natural e longe do ritmo acelerado do quotidiano, o L’École propõe uma abordagem diferente ao contexto empresarial, privilegiando o conforto, a concentração e a ligação entre equipas.

O espaço dispõe de uma sala de formações totalmente equipada com todo o material necessário para apresentações, workshops e sessões de trabalho, permitindo receber empresas que procuram um ambiente funcional sem abdicar da componente humana e do bem-estar.

Além das áreas dedicadas ao trabalho, o projecto oferece todas as comodidades para uma experiência completa, incluindo restaurante, bar, alojamento e estação de carregamento para viaturas eléctricas. A componente gastronómica assume um papel central, prolongando os momentos de partilha à mesa e contribuindo para uma experiência mais próxima e memorável.

Mais do que um local para reuniões, o L’École posiciona-se como um espaço onde as empresas podem desacelerar, criar novas perspectivas e fortalecer relações num ambiente marcado pela tranquilidade, autenticidade e atenção ao detalhe.