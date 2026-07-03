Vigoroso é o vinho próprio da Distriovo e já surge em restaurantes da região

A Distriovo, empresa de Salvaterra de Magos, criou uma marca própria de vinho, Vigoroso, uma marca com identidade própria, personalidade e presença no mercado, que passa a integrar o conjunto de produtos alimentares que distribui. O proprietário, Emanuel Silva, explica que a decisão constitui um passo natural para quem já domina a distribuição alimentar e o canal Horeca (acrónimo de Hotéis, Restaurantes e Cafetarias/Catering).

“Cada vez mais clientes procuram fornecedores que consigam entregar vários produtos de confiança numa só encomenda. Já existia esse pedido do mercado, mas também era um objectivo pessoal entrar no sector dos vinhos, porque faz parte da nossa cultura e da nossa região. Sentimos que era o momento certo e concretizámos a ideia com o apoio da SIVAC (Sociedade Ideal de Vinhos de Aveiras de Cima) que acreditou em nós”, explica.

Para a marca Vigoroso da Distriovo foram escolhidos vinhos equilibrados, agradáveis, e fáceis de beber no dia a dia. Um branco mais fresco e leve, ideal para refeições descontraídas, e um tinto com mais estrutura mas sem ser demasiado pesado, para agradar a diferentes tipos de consumidores. O rótulo foi pensado para refletir um vinho acessível, moderno e ao mesmo tempo ligado às raízes ribatejanas e ao espírito familiar da empresa.

"Era muito importante para nós manter essa ligação ao Ribatejo. Somos uma empresa da região e fazia todo o sentido trabalhar com vinhos produzidos aqui, valorizando aquilo que é nosso. O Ribatejo tem tradição e qualidade vínica, e quisemos que isso estivesse presente neste projecto", refere.

Em garrafa de 0,75 l ou bag-in-box de 5 e 10 litros o Vigoroso já está no mercado, com uma boa relação qualidade/preço. “Hoje em dia o ‘bag-in-box’ tem muita procura pela practicidade, pela conservação e também pela relação qualidade/preço. É muito usado em casas, restaurantes e eventos e representa cerca de 60% das vendas. A garrafa continua a ter um peso muito forte, porque há toda uma experiência associada ao vinho em garrafa. Por isso decidimos apostar nos dois formatos”, refere o empresário.

A Distriovo usou também o nome Vigoroso para o seu café e está a estudar o lançamento de mais um produto com essa marca. Com uma estrutura montada, uma equipa experiente e clientes fidelizados, os novos produtos são introduzidos sem alterar a proximidade e rapidez do serviço.

A Distriovo mantém a sede em Salvaterra de Magos, trabalha maioritariamente no Ribatejo e Alentejo e procura alargar a sua distribuição para Lisboa e Algarve.