Hotel Aires da Serra: um refúgio de tranquilidade em Torres Novas

O Aires da Serra Hotel nasceu da vontade de transformar uma casa de família num serviço de hotelaria de excelência em Torres Novas.

O hotel é um destino único para quem queira ter uma experiência no campo. Além do sossego que se sente no espaço, rodeado de natureza, tem também uma decoração que remete para os anos 70 do século passado, altura em que a casa foi construída.

Trata-se de uma unidade hoteleira que disponibiliza aos seus hóspedes duas piscinas; uma vista privilegiada para a Serra d’Aire, e também um espaço amplo, como se de uma pequena aldeia se tratasse.

O hotel oferece 18 quartos e apartamentos, aulas de yoga e serviços de SPA. A classe média portuguesa e estrangeira é quem mais procura o hotel. Além, também, das empresas da região, quando precisam de alojamento para os seus colaboradores. O Aires da Serra Hotel é especialmente conhecido pela simpatia e hospitalidade da sua equipa.

A maioria dos colaboradores são licenciados e as competências mais valorizadas enquadram-se nas áreas da hotelaria e do marketing.

O hotel procura disponibilizar os produtos da região, tendo vários tipos de árvores de fruto. Os figos são das frutas mais apreciadas pelos hóspedes.

Está neste momento a ser avaliada a possibilidade de expandir a oferta através de tipos de alojamentos diversos. No Outono e no Inverno o hotel opta por criar experiências adequadas às épocas de menor ocupação.

Para quem nunca visitou o Aires da Serra, o hotel gostaria de lançar o convite para que o venham conhecer. A sensação de presença proporcionada pelo chilrear dos passarinhos, os frutos das árvores que se podem comer, as duas piscinas que refrescam e o campo de vólei mesmo ao lado, são apenas algumas das razões para que uma visita valha a pena.

A hospitalidade da equipa e o conforto dos quartos, um pequeno-almoço diversificado, e a paz que se sente ao inspirar os ares da serra, são, também, motivos válidos para que a estadia seja significativa.

Se anda à procura de um destino para a sua próxima escapadinha de fim-de-semana, o Aires da Serra pode ser exactamente aquilo de que está a precisar.