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Especiais | 04-07-2026 14:00

Quinta da Lagoalva - Melhor Enoturismo da Região dos Vinhos do Tejo

Quinta da Lagoalva - Melhor Enoturismo da Região dos Vinhos do Tejo
TURISMO NO RIBATEJO
Equipa da Quinta da Lagoalva
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Experiência estende-se por toda a propriedade, com passeios de charrete entre vinhas, olivais centenários e sobreirais, ou caminhadas até ao observatório de aves.

A Quinta da Lagoalva é hoje um dos destinos de enoturismo mais completos e distintivos da região do Tejo. Situada numa propriedade histórica junto ao rio, foi distinguida em 2025 com o prémio de Melhor Enoturismo da Região dos Vinhos do Tejo, reconhecimento que valida o seu compromisso com a autenticidade, a qualidade e a diversidade de experiências.
O percurso turístico começa no núcleo central da quinta, com visitas guiadas à Capela de São Pedro — onde também é possível celebrar casamentos —, ao museu com a coleção privada de carros de cavalos, às cavalariças e à adega.
A experiência estende-se por toda a propriedade, com passeios de charrete entre vinhas, olivais centenários e sobreirais, ou caminhadas até ao observatório de aves no Paul da Lagoalva, para atividades várias de observação da biodiversidade.
As provas de vinho, os workshops de enologia e os almoços vínicos no Palácio da Lagoalva, com um dos proprietários da família, oferecem momentos exclusivos e memoráveis.
Conta com uma equipa jovem, experiente e apaixonada pelo vinho e pelo Enoturismo, pronta para receber cada visitante com entusiasmo e partilhar tudo o que torna a Quinta da Lagoalva única.
A excelência dos vinhos é assegurada por Pedro Pinhão, Enólogo do Ano 2025 na região dos Vinhos do Tejo, cuja visão reforça a ligação entre tradição, inovação e respeito pelo terroir. A sustentabilidade está no centro da estratégia da Lagoalva, com práticas agrícolas responsáveis, preservação ambiental e a produção do seu primeiro vinho biológico.
Para além do Enoturismo, a Quinta mantém a produção de azeite virgem extra, culturas de cereais e a criação de cavalos Puro-Sangue Lusitano, num equilíbrio exemplar entre património, natureza e futuro.

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