Restaurante Sintonia com ambiente de conforto e ementa requintada

A imagem de marca do restaurante Sintonia, de Vânia Modesto e Diogo Oliveira, nota-se logo na recepção ao cliente, no ambiente de conforto, na simpatia dos colaboradores, numa carta equilibrada e cheia de sabores, bem como na lista de vinhos, cocktails, mocktails, sumos naturais e limonadas de diversos sabores.

Criado em 27 de Julho de 2024, em Salvaterra de Magos, fica no 70/72 da Avenida Doutor Roberto Ferreira da Fonseca. O Sintonia tem a particularidade de ter ao seu serviço oito profissionais experientes, cinco dos quais formados na Escola Profissional de Salvaterra de Magos e um na Escola Profissional do Vale do Tejo, em Santarém, tendo os dois restantes desempenhado funções noutros restaurantes.

Os proprietários frequentaram o curso de Hotelaria e Restauração, Organização e Controlo há mais de vinte anos, na Escola Profissional de Salvaterra de Magos, e quando decidiram abrir o Sintonia, optaram pelo conceito de gastronomia internacional, focado no petisco e na partilha, com produtos locais de qualidade e inspiração da ‘chef’ Vânia para recriar sabores e paladares de conforto.

De entre os petiscos, a ‘chef’ Vânia destaca os pastéis de pato confitado em massa tenra com chutney de cebola roxa e queijo de cabra, feitos no forno, com compota de tomate, mel e frutos secos, e o tártaro de atum em massa wonton.

Como sugestão de prato de peixe, refere o robalo braseado com arroz cremoso de mariscos. E na carne, rabo de touro estufado com mousseline de batata.

A refeição fica completa com o petit gateaux de arroz doce e gelado de canela. Para além do que consta na carta, durante a semana, ao almoço, há um menu executivo (couvert, prato principal, bebida e café).

Sobre as maiores dificuldades, o sócio-gerente Diogo Oliveira não tem dúvidas: “A maior é sempre a contratação de recursos humanos profissionalizados, bem como o aumento constante do preço das matérias-primas. Em relação a novos pratos, temos diversas opções para oferecer ao cliente, mas enfrentamos sempre alguma dificuldade na troca de algum prato existente, devido à forte procura dos que já existem”. No entanto, enaltecem que o mais gratificante é poderem apresentar um restaurante com várias situações diferentes dos restantes.

O Sintonia funciona de domingo a quarta-feira, das 12h00 às 15h00; quinta-feira a sábado, das 12h00 às 15h00 e das 19h30 às 22h30, encerrando às terças-feiras.