Visitar a Loja do Sal nas Salinas de Rio Maior é uma experiência única e autêntica

Para Luís Lopes, sócio gerente da Loja do Sal, as Salinas de Rio Maior são um museu vivo. Um ecomuseu e uma aldeia. A aldeia mais pitoresca de Portugal, constituída por casas de madeira, o que a diferencia em relação a todas as outras aldeias. Uma aldeia centenária, que nasceu toda envolvida naquilo o produto principal desta terra, que é o sal de Rio Maior, um produto único e exclusivo.

Actualmente com 36 anos, pertence à quarta geração da família com ligação à Loja do Sal, fundada pelo bisavô em 1865. “Faz este ano 161 anos que a minha família se dedica à produção de sal, mas também à comercialização, à promoção e à divulgação do sal. Para além da produção, o espaço que temos aqui nas salinas de Rio Maior está aberto todos os dias, com a vocação de receber os turistas, de promover e de valorizar o sal, o artesanato local e todos os derivados que fazemos, em que torna o sal um produto único, de características únicas”, explica.

A importância histórica, refere Luís Lopes, é muitíssimo importante do ponto de vista turístico; do ponto de vista tradicional e do ponto de vista cultural e histórico, porque a produção de sal naquele local vem desde a pré-história e a arquitectura das salinas é romana.

E alonga-se em mais explicações. “Este nosso sal é um sal tradicional em que a origem é uma pedra de sal que remonta há mais de 200 milhões de anos, pois o mar esteve nesta parte do território, e quando recuou, deixou-nos nesta zona uma grande lagoa de água salgada que, passados milhares de anos, solidificou e formou-se nesta zona a maior pedra de sal de gema da Península Ibérica. É um sal que é 100% natural, por isso é diferente de todos os outros, tem um processo muito rápido de evaporação, que faz com que esteja muito pouco tempo exposto ao meio ambiente, e a qualidade da água faz com que seja um produto excepcional”.

Os produtos vendidos na Loja do Sal, para além do sal e da flor de sal, têm todos como elemento principal o sal, nomeadamente para fins terapêuticos. E a Loja do Sal tem visitas guiadas às salinas, que permitem um contacto com o património existente; passeios ‘gourmet’, com um percurso pedestre, com provas de azeite, ou de vinhos, e degustação de produtos regionais, e um programa que permite desfrutar aquilo que é o contacto com o salineiro e o sal.

“É um motivo de grande orgulho, verificarmos o interesse por este nosso património, por parte de pessoas de todo o lado. Temos rotulagem em diversos idiomas, com diversos conceitos, em diversas embalagens, para públicos diferentes. É realmente um orgulho mas também uma grande responsabilidade, porque acabamos por levar um bocadinho desta história da minha família, do sal e de Rio Maior, além fronteiras. E os 20 países que temos como clientes, são demonstrativos daquilo que é esse desafio, mas também daquilo que é a qualidade do produto que temos em mãos”, sublinha.

E Luís Lopes termina com um convite: “Este é dos poucos locais que se podem visitar que têm autenticidade. Quem aqui trabalha são pessoas que fazem isto há 40, 50 e 60 anos, muitos deles, chefes da equipa que temos na produção, são pessoas de muita idade. Um deles é o meu pai, Fernando Lopes”, conclui.