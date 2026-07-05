Barba Negra: a nova referência das carnes no Cartaxo

Quando se fala de carne de qualidade no Cartaxo, há um nome que rapidamente surge à conversa: Barba Negra. Aberto desde Novembro de 2025, este restaurante trouxe à cidade um conceito inspirado nas melhores steakhouses, afirmando-se como um espaço onde a paixão pela gastronomia se alia ao rigor na selecção dos produtos e ao cuidado no atendimento.

À frente do projecto está Renato Fonte, que identificou uma oportunidade num território conhecido pela forte tradição gastronómica e pela ligação ao vinho. A ideia era simples, mas ambiciosa: criar um restaurante dedicado às carnes nobres, capaz de oferecer uma experiência diferenciadora a residentes e visitantes.

“Sentimos que o Cartaxo merecia uma casa especializada em carne de excelência. Procurámos reunir cortes distintos e produtos de elevada qualidade, sempre preparados com o máximo cuidado”, explica o proprietário.

Na ementa destacam-se especialidades como a picanha argentina, o tomahawk e o entrecôte, cortes que conquistam os apreciadores mais exigentes. Mas o Barba Negra não vive apenas da carne. A preocupação em receber bem todos os clientes levou à criação de uma oferta diversificada, onde não faltam opções de peixe, como bacalhau, polvo, lulas, dourada ou robalo, bem como sugestões vegetarianas.

As entradas também merecem atenção especial. Croquetes de porco ibérico, pica-pau de cachaço ou camarão à guilho são algumas das propostas que abrem o apetite e antecipam uma refeição memorável.

No final, as sobremesas continuam a surpreender. A pavlova de frutos vermelhos é a mais procurada pelos clientes, mas há outras tentações difíceis de resistir, como o cheesecake de frutos vermelhos, o molotof com doce de ovos, a tigelada de Proença ou os miminhos de caramelo salgado.

O percurso de Renato Fonte até à restauração foi construído ao longo do tempo. Depois de duas décadas como gestor de tráfego, decidiu transformar um antigo sonho em realidade. A ligação familiar ao sector e a vontade de criar um espaço próprio acabaram por conduzir à abertura do restaurante.

Também a decoração foi pensada ao detalhe.

A identidade visual da casa inspira-se num pirata moderno, reflectindo o espírito irreverente e marcante do Barba Negra. O lema “Faca na Mesa, Fogo na Alma e Fúria no Sabor” resume a filosofia de um espaço onde cada refeição procura ser uma experiência memorável.

A escolha criteriosa dos fornecedores e a aposta numa equipa dedicada são outros dos pilares do projecto. O restaurante valoriza igualmente a opinião dos clientes, encarando cada sugestão como uma oportunidade para melhorar.

Com uma carta de vinhos que privilegia referências do Cartaxo, do Ribatejo e de várias regiões do país, o Barba Negra reforça a ligação ao território e convida à descoberta dos sabores locais.

E porque uma boa refeição pode ser ainda mais especial quando acompanhada de animação, o restaurante irá promover noites de música ao vivo aos fins-de-semana, tornando-se num ponto de encontro para quem aprecia boa comida, bons vinhos e momentos de convívio.

No Barba Negra, a verdadeira especialidade não é apenas a carne. É a arte de bem receber.