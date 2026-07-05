Fótica: para quem quer observar bem o mundo e ver-se nele com clareza

Como se conta a história de uma empresa com mais de meio século?

Somos a Fótica, desde 1951, não vendemos só óculos, realizamos sonhos, damos auto estima, devolvemos o prazer de ver bem o mundo e de nos vermos nele com clareza. Estamos no nº 20 da Rua Alexandre Herculano, no centro histórico da cidade.

Há alguma história ou curiosidade que queiram partilhar?

Em 1951, dois irmãos fundaram a Fótica, Fernando Duque Simões e José Duque Simões, numa iniciativa comercial inovadora aliando a fotografia à óptica, quebrando a normalidade de uma vila dos anos 50. O nome escolhido vem de fotografia e óptica tendo as duas actividades sido desenvolvidas até aos anos 80. A partir daí a Fótica dedicou-se exclusivamente à óptica, com uma equipa profissional, sólida e experiente.

Continua uma empresa familiar?

A Fótica manteve-se como loja de família, sendo actualmente gerida por Bruno Simões e Carlos Jorge Simões, irmãos e filhos de Fernando Duque Simões, a quem cabe continuar o legado.

Gostam de festas populares?

Gostamos de festas e também que as festas venham ate nós. Quem nos conhece sabe do que estamos a falar, participamos nas festas, criamos eventos para os nossos clientes e amigos, encurtamos assim os laços que nos unem, aumentando a família Fótica. Temos uma família alargada de clientes espectaculares a quem agradecemos de alma e coração.

Mas gostam especialmente das Festas no Jardim das Rosas?

O espaço é espectacular. Junto do castelo e do rio. Um jardim fantástico, o que podemos pedir mais? O calor humano já está garantido, então que venham as festas da nossa cidade.

Janita Salomé, Rui Veloso, Dillaz, Toy e Rodrigo Leão, são os artistas que actuam este ano nas Festas do Almonda. Acrescentava algum, que seja mais da vossa preferência?

Que venham os Xutos e Pontapés, UHF, GNR, Buba Espinho, Pedro Abrunhosa, 4 e Meia, Carolina Deslandes, DAMA… Seria um prazer recebê-los na nossa cidade.

Alguma vez visitaram e admiraram a paisagem do Miradouro de São Pedro, na rua Miguel Arnide, que foi inaugurado durante as festas do Almonda do ano passado?

Sim, é maravilhoso. Foi concebido precisamente como um local de contemplação da paisagem urbana e natural de Torres Novas.

Do que é que gostam mais de Torres Novas?

Ser uma cidade pacata com muita História, como tem sido retratado nas nossas feiras medievais/feiras da época. Uma cidade encantada, com castelo, rio, jardins maravilhosos, onde se respira paz e tranquilidade.

E do que é que gostam menos?

De quem reclama muito e nada faz para melhorar.

Em que é que a proximidade de auto-estradas como a da Beira Interior e A1 tem beneficiado o concelho?

Encurta as longas distâncias, cria proximidade, criam-se oportunidades. A proximidade destas auto-estradas melhora as acessibilidades, reduz custos de transporte, atrai empresas e investimento, cria emprego e reforça o papel estratégico do concelho como ponto de ligação entre o litoral, o interior e Espanha.

O que é que não perguntamos que gostavam de acrescentar?

A vida é bela, é aproveitar a viagem “enquanto houver estrada para andar” como canta o Jorge Palma.