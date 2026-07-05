uma parceria com o Jornal Expresso
05/07/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Especiais | 05-07-2026 11:00

Oh!Vargas é uma das grandes referências da restauração em Santarém

Oh!Vargas é uma das grandes referências da restauração em Santarém
TURISMO NO RIBATEJO
Manuel Vargas e Teresa Esteves lideram o Oh!Vargas
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Mais do que um restaurante, é um espaço onde a gastronomia, os vinhos e a hospitalidade se encontram para criar momentos que apetece repetir.

Na Portela das Padeiras, em Santarém, o Oh!Vargas é uma das referências da restauração da cidade, reunindo boa cozinha, um espaço único e uma experiência que vai muito além da refeição.
Sob a gestão de Manuel Vargas e Teresa Esteves, o restaurante tem vindo a afirmar uma identidade própria, combinando um ambiente elegante e acolhedor com uma carta pensada para diferentes ocasiões, desde um almoço em família a um grande evento.
A carta começa com entradas pensadas para partilhar, onde se destacam os croquetes de novilho. Seguindo para as carnes, a grande imagem de marca da casa, com especial destaque para o bife do lombo Oh!Vargas, os cortes de porco ibérico e a selecção de carnes Oh!Vargas. Inclui ainda propostas do mar muito apreciadas pelos clientes, entre as quais se destaca o Arroz de Robalo e Camarão.
Outro dos elementos distintivos do restaurante é a sua garrafeira, com uma selecção cuidada de referências nacionais que ocupa um lugar de destaque no espaço e complementa a experiência à mesa.
No exterior, o amplo pátio coberto por uma glicínia centenária proporciona um ambiente único e muito procurado durante os meses mais quentes, tornando-se um dos ex-líbris do restaurante.
Com capacidade para receber até 180 pessoas, o Oh!Vargas acolhe regularmente aniversários, baptizados, casamentos, eventos empresariais e encontros de grupo. Para além dos eventos realizados nas suas instalações, a equipa assegura também serviços de ‘catering’ e eventos fora de portas, sendo uma escolha frequente para quem procura qualidade, profissionalismo e atenção ao detalhe.
Mais do que um restaurante, o Oh!Vargas é um espaço onde a gastronomia, os vinhos e a hospitalidade se encontram para criar momentos que apetece repetir.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1777
    01-07-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1777
    01-07-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1777
    01-07-2026
    Capa Vale Tejo
    01-07-2026
    Especiais de O MIRANTE
    01-07-2026
    Revista Turismo no Ribatejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região