Oh!Vargas é uma das grandes referências da restauração em Santarém

Na Portela das Padeiras, em Santarém, o Oh!Vargas é uma das referências da restauração da cidade, reunindo boa cozinha, um espaço único e uma experiência que vai muito além da refeição.

Sob a gestão de Manuel Vargas e Teresa Esteves, o restaurante tem vindo a afirmar uma identidade própria, combinando um ambiente elegante e acolhedor com uma carta pensada para diferentes ocasiões, desde um almoço em família a um grande evento.

A carta começa com entradas pensadas para partilhar, onde se destacam os croquetes de novilho. Seguindo para as carnes, a grande imagem de marca da casa, com especial destaque para o bife do lombo Oh!Vargas, os cortes de porco ibérico e a selecção de carnes Oh!Vargas. Inclui ainda propostas do mar muito apreciadas pelos clientes, entre as quais se destaca o Arroz de Robalo e Camarão.

Outro dos elementos distintivos do restaurante é a sua garrafeira, com uma selecção cuidada de referências nacionais que ocupa um lugar de destaque no espaço e complementa a experiência à mesa.

No exterior, o amplo pátio coberto por uma glicínia centenária proporciona um ambiente único e muito procurado durante os meses mais quentes, tornando-se um dos ex-líbris do restaurante.

Com capacidade para receber até 180 pessoas, o Oh!Vargas acolhe regularmente aniversários, baptizados, casamentos, eventos empresariais e encontros de grupo. Para além dos eventos realizados nas suas instalações, a equipa assegura também serviços de ‘catering’ e eventos fora de portas, sendo uma escolha frequente para quem procura qualidade, profissionalismo e atenção ao detalhe.

Mais do que um restaurante, o Oh!Vargas é um espaço onde a gastronomia, os vinhos e a hospitalidade se encontram para criar momentos que apetece repetir.