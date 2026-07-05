Omnitur é uma marca de confiança na área do turismo com um bom aconselhamento

O sócio-gerente da Agência de Viagens e Turismo Omnitur, José Paulo Baptista, diz que o que não pode faltar numa viagem perfeita é saúde e boa disposição. Quanto ao melhor destino para uma viagem inesquecível, tudo depende dos gostos de cada um, mas se lhe pedirem conselho, sugere a Nova Zelândia.

E deixa um alerta para quem não quer ficar preocupado antes mesmo de escolher o destino, ou de iniciar a viagem. “Hoje em dia existe muita desinformação na televisão e na internet, o que influencia bastante quem pretende viajar, e isto gera muitas dúvidas e receios aos nossos clientes. Na Omnitur temos informação credível para fornecer e temos ofertas personalizadas que têm em conta o perfil do cliente, nomeadamente os seus gostos, orçamento, prioridades, entre outros.

A Omnitur, em Santarém, foi fundada por José Paulo Baptista. O que o motivou foi a sua grande paixão por conhecer novos destinos e o gosto pela aviação. A maior viagem que a agência já organizou foi à Madeira, para uma Associação de Municípios, com mil e cem participantes. A mais difícil foi em 2020, quando o fundador da agência ficou retido na Argentina, com 45 pessoas, devido à pandemia e ficaram vários dias fechados nos quartos do hotel.

Com muitos clientes habituais e clientes de balcão, a agência trabalha também com o mercado sénior e escolar. O bom trabalho desenvolvido está na base do seu sucesso.

“O que faz com que as pessoas continuem a procurar-nos é a venda das experiências, na qual transmitimos segurança, proximidade e a personalização directa com os clientes, procurando sempre incluir variados tipos de experiências: culturais, de natureza, de aventura e gastronomia. É assim que queremos continuar a trabalhar para oferecer a melhor experiência ao nosso cliente”, sublinha Pedro Baptista.

Na venda ao balcão, os destinos exóticos são os mais procurados, como Caraíbas, Cabo Verde e Tunísia. Os destinos mais procurados a nível cultural estão na Europa e Ásia. Mas o mercado vai-se alterando e tem que ser dada atenção a isso, explica.

“Havia muitas viagens de lua-de-mel para a ilha da Madeira e hoje em dia já são mais procurados destinos com aventuras e mais exóticos. No entanto, devido à instabilidade mundial gerada pela guerra, as pessoas, embora continuem a viajar bastante, optam mais por viagens dentro da Europa ou na América Latina. E há cada vez mais preocupações com as questões ambientais, a que as agências e operadores turísticos tentam responder”, refere.

A Omnitur tem uma seguradora com quem trabalha habitualmente e aconselha sempre que sejam feitos seguros de acordo com as viagens. Para se manter actualizada, a Agência vai a muitas feiras de turismo, de modo a conseguir estar sempre preparada para o crescente aumento da procura.