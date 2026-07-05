Promartur convida a descobrir o Tejo através das Rotas do Escaroupim e da Cultura Avieira

Há lugares que se visitam e outros que se vivem. É precisamente essa a proposta da Promartur: com os seus passeios de barco, proporcionar uma experiência autêntica de descoberta do rio Tejo, das suas paisagens, das suas gentes e das tradições que moldaram a identidade ribeirinha da região.

Pioneira na dinamização turística do rio Tejo nesta região, a Promartur iniciou os seus passeios no rio Tejo em 2004. Ao longo de mais de duas décadas, esta actividade tem contribuído para afirmar a Aldeia Avieira do Escaroupim como uma referência turística do concelho de Salvaterra de Magos, atraindo milhares de visitantes e promovendo a valorização do património natural, cultural e histórico associado à Cultura Avieira.

Com partida na pitoresca Aldeia Avieira do Escaroupim, os visitantes são recebidos por um cenário único, onde as casas palafitas e os tradicionais barcos de pesca testemunham a história e o modo de vida das comunidades avieiras que fizeram do rio o seu lar.

Ao longo da navegação, o Tejo revela-se em toda a sua grandiosidade e beleza natural. O percurso, com a duração aproximada de uma hora, conduz os passageiros por alguns dos locais mais emblemáticos desta paisagem ribeirinha, como a Ilha dos Cavalos, a Ilha dos Amores e a aldeia da Palhota, eternizada por Alves Redol na sua obra Os Avieiros, um dos mais importantes retratos literários da cultura ligada ao rio.

A viagem prossegue entre ilhas, mouchões e recantos escondidos, passando pela Ilha dos Pássaros, um verdadeiro santuário natural.

A cada curva do rio surgem novas perspectivas, novas cores e novos sons, proporcionando momentos de tranquilidade e contemplação que dificilmente deixam alguém indiferente.

Outra das experiências mais procuradas são os cruzeiros ao pôr do sol, com a duração de duas horas, onde os tons dourados do entardecer se reflectem nas águas do Tejo, criando um ambiente único que se completa com uma prova de vinhos regionais a bordo. Um momento perfeito para desfrutar da paisagem, celebrar ocasiões especiais ou simplesmente apreciar a serenidade do rio.

Para os amantes da natureza, estas rotas constituem também uma oportunidade privilegiada para observar a riqueza da fauna e da flora da região. Garças, cegonhas, patos-bravos, águias e muitas outras espécies encontram aqui o seu habitat natural. Nas lezírias envolventes, não é raro avistar os imponentes touros bravos e os elegantes cavalos lusitanos em liberdade, símbolos maiores da identidade ribatejana.

Através destas experiências, a Promartur reafirma o seu compromisso com a valorização do património local, promovendo um turismo sustentável, autêntico e de proximidade, que permite dar a conhecer a riqueza cultural, histórica e ambiental do rio Tejo.