Torres Novas: um destino onde a Natureza e a História se encontram

O nosso concelho possui um património natural e cultural de excepcional relevância, capaz de proporcionar experiências diferenciadoras e de elevada qualidade a quem nos visita.

Os valores ambientais constituem, sem dúvida, a maior riqueza de Torres Novas. São eles que mais nos distinguem e que conferem ao território uma identidade própria. Poucos concelhos em Portugal podem afirmar possuir, dentro dos seus limites, três áreas protegidas de importância nacional e internacional, com características tão distintas e complementares.

A Reserva Natural do Paul do Boquilobo, reconhecida pela UNESCO como Reserva da Biosfera, é uma zona húmida de importância internacional e um dos mais importantes santuários de biodiversidade do país. O Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros oferece uma paisagem única, marcada pela geologia cársica, pela riqueza dos seus ecossistemas e pela interacção secular entre o Homem e a Natureza. Já o Monumento Natural das Pegadas dos Dinossáurios da Serra de Aire guarda um património científico de valor incalculável, com os maiores e mais antigos trilhos de saurópodes conhecidos no mundo, datados de há cerca de 175 milhões de anos.

Esta extraordinária concentração de património natural faz com que Torres Novas possua todas as condições para se afirmar como a verdadeira “Capital da Conservação da Natureza” em Portugal.

Mas a riqueza do território não se esgota na Natureza. Torres Novas é igualmente um destino de cultura, história e conhecimento. O Castelo de Torres Novas, símbolo maior da nossa identidade, domina a cidade e testemunha séculos de história. O Museu Municipal Carlos Reis e os diversos núcleos expositivos permitem compreender a evolução do território e das suas comunidades ao longo dos tempos.

Particular destaque merece o Núcleo de Arqueologia e os extraordinários resultados das investigações realizadas nas Grutas do Almonda. Foi neste complexo arqueológico que ocorreu uma das mais importantes descobertas da paleoantropologia europeia: o famoso crânio conhecido cientificamente como Crânio da Aroeira (ou ARO3). Trata-se do fóssil humano mais antigo já descoberto em Portugal, com cerca de 400.000 anos, considerado um espécime

pré-neandertal, representando uma fase de transição entre o Homo Erectus e os Neandertais.

Encontrado em 2014 na Gruta da Aroeira, integrada no complexo arqueológico do sistema cársico do rio Almonda, é um dos achados mais antigos do ocidente europeu. O seu contexto multidisciplinar inclui o achado de ferramentas (bifaces) e vestígios de uso de fogo, sendo um dos vestígios mais antigos do controlo desta tecnologia na Europa.

Também as ruínas romanas de Vila Cardílio constituem um património de enorme valor histórico e cultural. Este notável testemunho da presença romana revela-nos aspectos fundamentais da organização económica, social e arquitectónica da época, enriquecendo a oferta cultural do concelho.

O futuro turístico de Torres Novas constrói-se precisamente na valorização integrada destes recursos. Natureza, património, ciência, cultura e história formam um conjunto coerente e diferenciador, capaz de atrair visitantes cada vez mais interessados em experiências autênticas, sustentáveis e enriquecedoras.

Temos a responsabilidade de preservar este legado, mas também a ambição de o transformar num motor de desenvolvimento económico, social e cultural. É esse o caminho que estamos a seguir: promover um turismo sustentável que valorize os nossos recursos naturais e patrimoniais, crie oportunidades para as populações locais e projecte Torres Novas como um dos destinos mais singulares e atractivos de Portugal.

José Trincão Marques

Presidente da Câmara Municipal de Torres Novas