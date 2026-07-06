uma parceria com o Jornal Expresso
06/07/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Especiais | 06-07-2026 17:00

Turismo é alavanca para o desenvolvimento do concelho de Vila Franca de Xira

Turismo é alavanca para o desenvolvimento do concelho de Vila Franca de Xira
TURISMO NO RIBATEJO
Fernando Paulo Ferreira Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Participação em feiras de turismo, em Portugal e Espanha, tem dado consistência a um processo para chegar mais longe e a mais pessoas e deixar o convite para conhecerem um concelho às portas da capital!

Vila Franca de Xira tem desenvolvido uma estratégia para dar a conhecer o que tem para oferecer para turistas nacionais e estrangeiros. Do parque de campismo aos passeios do Barco Varino, do património histórico aos grandes eventos como o emblemático Colete Encarnado, passando pelo turismo religioso, enoturismo e turismo equestre.
A oferta, cada vez mais diversificada e inovadora, tem dado prémios ao concelho! Na lista dos vencedores do Prémio Cinco Estrelas Regiões 2026, a Festa do Colete Encarnado foi distinguida, pelo terceiro ano consecutivo, na categoria de “Festas, Feiras e Romarias”, o Barco Varino “Liberdade” renovou a distinção na categoria de “Turismo Fluvial” e o evento “Encostas de Xira Sunsets” venceu na categoria de “Promoção Territorial” do distrito de Lisboa.
A participação em feiras de turismo, em Portugal e Espanha, tem dado consistência a um processo para chegar mais longe e a mais pessoas e deixar o convite para conhecerem um concelho às portas da capital!
O Município investiu no Caminho Ribeirinho que permite passear ou praticar desporto nos 17 km à beira do rio Tejo. E há também a paisagem deslumbrante da Reserva Natural do Estuário do Tejo, onde se integra o EVOA – Espaço de Visitação e Observação de Aves, cada vez mais procurado pelo turismo de natureza.
A Rota Histórica das Linhas de Torres proporciona uma imersão na memória colectiva, a partir da vila de Alhandra até ao Centro de Interpretação das Linhas de Torres, no Forte da Casa, passando pelos três fortes em Vialonga, com a história presente nas pedras e nos percursos de paisagens impactantes.
A cultura é também parte da identidade do concelho. A agenda municipal tem uma oferta diversificada de exposições e eventos nos museus e núcleos museológicos, destacando-se o Museu do Neo-Realismo, a Fábrica das Palavras e o Celeiro da Patriarcal, que recebe a icónica Cartoon Xira.
Vila Franca de Xira tira também partido do impulso que tem vindo a ser dado pela Entidade Regional de Turismo de Lisboa e perspectiva uma promoção impactante pelo facto de a Região de Lisboa ser o Destino Nacional Convidado da BTL 2027. Com mais turistas pode ter mais hotéis, que trarão ainda mais visitas e dormidas, alavancando o desenvolvimento económico local.
Na cidade, no campo ou no rio, sendo um concelho que tem um pé no Ribatejo e o outro na Área Metropolitana de Lisboa, singular na tradição, Vila Franca de Xira trilha o caminho para receber turistas à descoberta de ligações fortes!

Fernando Paulo Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1777
    01-07-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1777
    01-07-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1777
    01-07-2026
    Capa Vale Tejo
    01-07-2026
    Especiais de O MIRANTE
    01-07-2026
    Revista Turismo no Ribatejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região