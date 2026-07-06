Turismo é alavanca para o desenvolvimento do concelho de Vila Franca de Xira

Vila Franca de Xira tem desenvolvido uma estratégia para dar a conhecer o que tem para oferecer para turistas nacionais e estrangeiros. Do parque de campismo aos passeios do Barco Varino, do património histórico aos grandes eventos como o emblemático Colete Encarnado, passando pelo turismo religioso, enoturismo e turismo equestre.

A oferta, cada vez mais diversificada e inovadora, tem dado prémios ao concelho! Na lista dos vencedores do Prémio Cinco Estrelas Regiões 2026, a Festa do Colete Encarnado foi distinguida, pelo terceiro ano consecutivo, na categoria de “Festas, Feiras e Romarias”, o Barco Varino “Liberdade” renovou a distinção na categoria de “Turismo Fluvial” e o evento “Encostas de Xira Sunsets” venceu na categoria de “Promoção Territorial” do distrito de Lisboa.

A participação em feiras de turismo, em Portugal e Espanha, tem dado consistência a um processo para chegar mais longe e a mais pessoas e deixar o convite para conhecerem um concelho às portas da capital!

O Município investiu no Caminho Ribeirinho que permite passear ou praticar desporto nos 17 km à beira do rio Tejo. E há também a paisagem deslumbrante da Reserva Natural do Estuário do Tejo, onde se integra o EVOA – Espaço de Visitação e Observação de Aves, cada vez mais procurado pelo turismo de natureza.

A Rota Histórica das Linhas de Torres proporciona uma imersão na memória colectiva, a partir da vila de Alhandra até ao Centro de Interpretação das Linhas de Torres, no Forte da Casa, passando pelos três fortes em Vialonga, com a história presente nas pedras e nos percursos de paisagens impactantes.

A cultura é também parte da identidade do concelho. A agenda municipal tem uma oferta diversificada de exposições e eventos nos museus e núcleos museológicos, destacando-se o Museu do Neo-Realismo, a Fábrica das Palavras e o Celeiro da Patriarcal, que recebe a icónica Cartoon Xira.

Vila Franca de Xira tira também partido do impulso que tem vindo a ser dado pela Entidade Regional de Turismo de Lisboa e perspectiva uma promoção impactante pelo facto de a Região de Lisboa ser o Destino Nacional Convidado da BTL 2027. Com mais turistas pode ter mais hotéis, que trarão ainda mais visitas e dormidas, alavancando o desenvolvimento económico local.

Na cidade, no campo ou no rio, sendo um concelho que tem um pé no Ribatejo e o outro na Área Metropolitana de Lisboa, singular na tradição, Vila Franca de Xira trilha o caminho para receber turistas à descoberta de ligações fortes!

Fernando Paulo Ferreira

Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira