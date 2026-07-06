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Especiais | 06-07-2026 11:00

Turismo no Ribatejo: formação, identidade territorial e desenvolvimento sustentável no centro de Portugal

Turismo no Ribatejo: formação, identidade territorial e desenvolvimento sustentável no centro de Portugal
TURISMO NO RIBATEJO
João Farinha – Director da Escola Superior de Gestão / ISLA Santarém – Instituto Politécnico
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Não basta ter recursos turísticos; é necessário dispor de profissionais qualificados, capazes de planear, gerir e promover destinos e experiências de forma integrada e responsável.

O turismo assume hoje uma importância estratégica para o desenvolvimento económico, social e sustentável do centro do país, em particular do Ribatejo. Trata-se de um sector com forte capacidade de valorizar os recursos endógenos, afirmar a identidade territorial e gerar emprego, investimento e dinamização empresarial.
No caso do Ribatejo, essa relevância é ainda maior, atendendo à sua localização privilegiada, à proximidade de Lisboa e à diversidade do seu património cultural, natural e gastronómico.
O território ribatejano reúne condições únicas para afirmar uma oferta turística diferenciada. A paisagem ribeirinha, o património histórico e religioso, as tradições locais, a gastronomia e a ligação à cultura equestre e tauromáquica constituem activos com grande potencial de atracção.
Acresce a esta realidade a possibilidade de desenvolver produtos turísticos associados ao turismo de natureza, ao turismo cultural, ao turismo de eventos e ao turismo rural, reforçando a diversificação da economia regional e promovendo uma distribuição mais equilibrada dos benefícios do sector.
Num contexto em que o turismo é cada vez mais exigente em termos de qualidade, inovação e sustentabilidade, a formação superior desempenha um papel decisivo. Não basta ter recursos turísticos; é necessário dispor de profissionais qualificados, capazes de planear, gerir e promover destinos e experiências de forma integrada e responsável.
É precisamente aqui que o ISLA Santarém - Instituto Politécnico, através da Escola Superior de Gestão, assume particular relevância, ao disponibilizar formação na área do turismo, nomeadamente a Licenciatura em Gestão Turística, entre outras ofertas formativas relacionadas.
Esta aposta na formação representa uma mais-valia para o território, porque aproxima o ensino superior da realidade económica regional e prepara profissionais com competências ajustadas às necessidades do mercado.
Ao formar quadros especializados em turismo, gestão, marketing, eventos e desenvolvimento territorial, o ISLA Santarém - Instituto Politécnico contribui para reforçar a competitividade do Ribatejo e para consolidar um modelo de crescimento assente no conhecimento, na inovação e na sustentabilidade.
Em suma, o turismo no Ribatejo não deve ser entendido apenas como uma actividade económica, mas como um instrumento de valorização territorial e de coesão regional.
A articulação entre o potencial turístico do território e a oferta formativa do ISLA Santarém - Instituto Politécnico constitui uma oportunidade clara para promover desenvolvimento sustentável, qualificação profissional e criação de valor para a região e para o país.

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