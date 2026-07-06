WTejo tem contribuído para a evolução positiva do vinho e da vinha na região

Sediada em Santarém, a WTejo consolidou-se como parceira estratégica fundamental para enólogos consultores, empresas e produtores agrícolas. Operando a partir das instalações da Escola Superior Agrária de Santarém (ESAS), o laboratório especializado oferece um acompanhamento integral que cobre todo o ciclo produtivo — desde a análise da vinha e maturação da uva até ao controlo minucioso do engarrafamento final.

O projecto nasceu em 2013 pela mão da enóloga Carmen Santos. A fundadora identificou uma lacuna no mercado para ensaios laboratoriais rápidos e fiáveis. Com o apoio de programas de empreendedorismo e microcrédito, instalou a operação na ESAS. O posicionamento estratégico e o forte investimento contínuo em tecnologia de ponta permitiram à empresa expandir o seu âmbito inicial. Hoje, além do foco central na enologia, a WTejo responde às exigências do sector agroalimentar com análises integradas de águas, azeites, chás, gelatinas, cidras, solos e plantas.

Num mercado globalizado e altamente competitivo, a estabilidade e a consistência dos lotes são obrigatórias para a exportação. O suporte laboratorial da WTejo actua directamente na mitigação de riscos comerciais, avaliando parâmetros

físico-químicos essenciais como a acidez, teor alcoólico, cor, estabilidades, entre outros.

O aconselhamento técnico minucioso não anula a assinatura do produtor; pelo contrário, protege-a. O perfil desejado pelo cliente — seja um vinho mais fresco, encorpado ou macio — é alcançado através de directrizes científicas que traduzem o potencial do terroir e das castas regionais. Esta abordagem focada na excelência tem impulsionado a competitividade dos vinhos portugueses, surpreendendo positivamente especialistas em concursos internacionais.

A eficiência e a capacidade de resposta da WTejo assentam numa equipa autónoma e altamente qualificada. A divisão clara de valências permite alinhar o rigor analítico interno com a consultoria de proximidade no terreno.

Carmen Santos (Liderança & Consultoria): enóloga fundadora. Dedica-se ao acompanhamento estratégico dos clientes e à enologia de campo.

Cláudia Carvalho (Coordenação Geral): técnica superior de Enologia e Viticultura. Actua como o "braço direito" na gestão das operações e coordenação interna do laboratório.

Ana Palmira (Tecnologia & Gestão): técnica superior em Análises Laboratoriais e Licenciada em Tecnologia e Gestão Agroindustrial.

Ana Conceição (Suporte de todos): Focada na precisão, no rigor dos ensaios e no bem-estar ambiental.

Rodrigo Magalhães (Formação Contínua): aluno do curso TeSP em Análises Laboratoriais, inserido no protocolo anual de estágios curriculares estabelecido com a ESAS.

A união entre o conhecimento técnico e a paixão pelo sector permite à WTejo transformar dados analíticos em valor real, assegurando vinhos consistentes e capazes de emocionar desde o aroma até à persistência no paladar.