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Especiais | 07-07-2026 17:00

Chamusca com alojamento turístico em crescimento

Chamusca com alojamento turístico em crescimento
TURISMO NO RIBATEJO
Nuno Mira Presidente da Câmara Municipal da Chamusca
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Um destino tranquilo, autêntico, culturalmente rico e ligado à natureza.

O concelho da Chamusca dispõe actualmente de 20 alojamentos locais e 5 empreendimentos turísticos registados no Turismo de Portugal, num total de 25 unidades de alojamento turístico. Destaca-se que, destas 25 unidades, 14 foram registadas após o ano de 2020, um indicador claro do crescimento da oferta turística no concelho e da crescente atractividade do território para investimento neste sector.
Esta evolução acompanha uma tendência cada vez mais evidente nas preferências dos turistas, que procuram destinos capazes de proporcionar tranquilidade, autenticidade e contacto com a natureza.
Os territórios do interior assumem, neste contexto, uma relevância crescente, não apenas pela qualidade ambiental que oferecem, mas também pela riqueza da sua identidade cultural, das suas tradições e da sua paisagem. São precisamente estes elementos diferenciadores que conferem singularidade ao concelho da Chamusca e ao Ribatejo.
Contudo, para que este potencial se traduza num aumento efectivo da procura turística e numa maior notoriedade do território, torna-se fundamental a existência de uma estratégia integrada de promoção da marca Ribatejo. Apesar de possuir recursos naturais, culturais e patrimoniais de elevada qualidade, o Ribatejo continua a enfrentar desafios ao nível da sua afirmação turística, sobretudo quando comparado com regiões vizinhas que beneficiam de uma promoção mais consistente e estruturada, como é o caso do Alentejo.
Foi neste enquadramento que, no âmbito do Seminário da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, foi identificada a necessidade de criar uma valência específica dedicada à valorização e promoção turística do Ribatejo. Esta estrutura deverá assumir a missão de articular directamente com a Entidade Regional de Turismo, contribuindo para a criação e consolidação de um produto turístico integrado, capaz de reforçar a notoriedade da marca Ribatejo nos mercados nacional e internacional.
Paralelamente, importa reconhecer o papel determinante de cada município na valorização e promoção do seu património material e imaterial. A divulgação da cultura local, das tradições, da gastronomia, dos eventos, da identidade e das características únicas de cada território constitui um factor essencial para fortalecer a atractividade turística e criar experiências diferenciadoras para quem visita a região.
A Chamusca reúne condições únicas para afirmar a sua posição enquanto destino turístico de excelência no Ribatejo. O crescimento registado na oferta de alojamento demonstra a confiança dos investidores e o potencial do concelho. Importa agora continuar a investir numa estratégia concertada de promoção territorial, integrada numa visão regional mais ampla, que permita potenciar os recursos existentes, aumentar a visibilidade do destino e gerar mais valor económico e social para o território e para a sua população.

Nuno Mira
Presidente da Câmara Municipal da Chamusca

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