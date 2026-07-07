Turismo: identidade, património e futuro em Almeirim

Falar de turismo em Almeirim é falar da nossa identidade, das nossas tradições e da capacidade que o concelho tem para afirmar aquilo que o torna único no contexto regional e nacional.

Durante muitos anos, Almeirim consolidou-se como uma referência incontornável do turismo gastronómico, muito graças à emblemática sopa da pedra, verdadeiro símbolo da nossa terra e elemento diferenciador da nossa oferta turística. A gastronomia continua a ser um dos nossos maiores activos, complementada por produtos de excelência como a caralhota, os nossos vinhos, em particular o vinho branco, e o melão de Almeirim, cada vez mais associado à qualidade e autenticidade da nossa região.

Mas o turismo de Almeirim não pode nem deve esgotar-se apenas na gastronomia. O desafio que temos pela frente é valorizar e diversificar a nossa oferta turística, apostando também na cultura, no património e na criação de novas experiências para quem nos visita.

Nesse sentido, temos definidos vários projectos estratégicos para o concelho. Entre eles, a criação do novo Museu Municipal, integrando um centro interpretativo da história de Almeirim, permitindo preservar e divulgar a identidade do nosso território e das nossas gentes.

Também avançaremos com a construção do Museu do Traje e com a recuperação do pórtico do antigo Paço Real de Paço dos Negros, associada à criação de um espaço museológico que dê a conhecer a importância histórica daquele local para o concelho.

Outro projecto importante será a recuperação do moinho de vento existente na EN114, à entrada de Almeirim, valorizando um elemento patrimonial com forte ligação à memória colectiva da nossa terra.

Ao mesmo tempo, queremos afirmar Almeirim como palco de grandes eventos culturais. O IVV (Imóvel de Valências Variadas) será um espaço central nesta estratégia, acolhendo iniciativas como o Festival Guitarra d’Alma, mas também espectáculos e eventos com artistas de renome nacional, contribuindo para atrair visitantes e dinamizar a economia local.

Almeirim reúne ainda outras vantagens estratégicas importantes: localização central no país, excelentes acessos rodoviários através da A1 e da A13, proximidade a Lisboa e infraestruturas diferenciadoras, como o novo Kartódromo de Almeirim, com condições de excelência.

O crescimento turístico do concelho exige também reforçar a capacidade de alojamento. Por isso, consideramos prioritário atrair investimento para a construção de uma unidade hoteleira de média dimensão, capaz de responder à procura crescente e apoiar o desenvolvimento económico do território.

Almeirim tem identidade, autenticidade e potencial. O nosso objectivo é continuar a transformar esses recursos em desenvolvimento, valorizando aquilo que somos e projectando o concelho para o futuro.

Joaquim Catalão

Presidente da Câmara Municipal de Almeirim