Abrantes é um território para descobrir, viver e sentir

Abrantes tem hoje um lugar de prestígio no mapa turístico regional e nacional porque soube afirmar aquilo que o torna diferente. Uma identidade própria, construída entre o Tejo, a história, a cultura, a natureza e a hospitalidade das suas gentes.

Num tempo em que muitos destinos procuram parecer iguais, Abrantes tem a vantagem de ser autêntica. É cidade de colina e de rio, com o Castelo/Fortaleza a dominar a paisagem e a recordar a importância estratégica que sempre teve. É também concelho de passagem e de encontro, atravessado pela mítica Estrada Nacional 2 e situado na confluência das Beiras, do Alentejo e do Ribatejo, a uma hora da capital, do mar e da fronteira.

O prestígio turístico de Abrantes vive também da capacidade de transformar o seu património em experiências únicas. A Rede de Museus de Abrantes, reforçada pelo Museu de Arte Contemporânea Charters de Almeida, projecta o concelho como território de cultura, memória e criação. Do património histórico à arte contemporânea, da memória industrial às histórias locais, Abrantes oferece uma vivência cultural muito rica.

A Natureza é outro dos nossos grandes activos. A Albufeira de Castelo de Bode, com as praias fluviais de Aldeia do Mato e Fontes, afirma Abrantes como destino de água, lazer e actividades náuticas.

As Pequenas e Grandes Rotas, a Grande Rota do Zêzere, o Caminho de Fátima, os Caminhos do Tejo, os Caminhos Literários e os miradouros espalhados pelo concelho convidam a descobrir o território. O Centro Interpretativo da Ribeira de Alcolobre, no Crucifixo, em Tramagal, valoriza a paisagem, ligando natureza, água, agricultura e memória.

Também à mesa, Abrantes tem argumentos que a distinguem.

O azeite, cada vez mais afirmado através de experiências de olivoturismo promovidas por produtores do concelho, e a Oliveira do Mouchão, uma das mais antigas e emblemáticas oliveiras de Portugal, são referências incontornáveis da identidade abrantina. Os vinhos das encostas, o peixe do rio, o cabrito assado, as migas, o bucho e as tripas do Pego juntam-se à doçaria onde brilham as tigeladas e a célebre Palha de Abrantes.

Ao longo do ano, as festas populares, a programação cultural, os eventos nas freguesias, as Festas de Abrantes, a Feira de São Matias e a Feira Nacional de Doçaria Tradicional são alguns dos momentos que mostram um concelho vivo, que não se visita apenas no Verão e que sabe receber quem chega.

Abrantes afirma-se, por isso, como destino completo. Património, cultura, praias fluviais, natureza, gastronomia e autenticidade. É ponto de passagem para muitos, mas transforma-se em lugar de regresso para quem descobre o que este concelho tem para oferecer ao país.

Manuel Valamatos

Presidente da Câmara Municipal de Abrantes

