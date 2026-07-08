Constância: natureza, cultura, ciência e lazer

O turismo desempenha um papel fundamental no desenvolvimento económico, social e cultural do concelho de Constância, afirmando-se como um dos principais motores de valorização do território. Beneficiando de uma localização privilegiada na confluência dos rios Tejo e Zêzere, o concelho oferece aos visitantes uma combinação única de património natural, cultural e científico, capaz de atrair diferentes públicos ao longo de todo o ano.

Entre os principais atractivos destaca-se a Praia Fluvial de Constância, um espaço de excelência para o lazer e o contacto com a natureza. Situada na margem esquerda do rio Zêzere, proporciona condições ideais para a prática de actividades recreativas, desportivas e de convívio, contribuindo para a dinamização da economia local através da atracção de visitantes e do aumento da procura por serviços de restauração, alojamento e comércio.

O concelho dispõe ainda de um conjunto diversificado de equipamentos turísticos e educativos que enriquecem a experiência dos visitantes, nomeadamente o Parque Ambiental de Santa Margarida e o Borboletário Tropical, o Centro Ciência Viva de Constância, o Museu dos Rios e das Artes Marítimas e a memória da presença de Camões na vila, com destaque para a Casa Memória, o Jardim-Horto e o Monumento a Camões.

Em conjunto, estes recursos e equipamentos fazem de Constância um destino turístico de elevada qualidade, capaz de conciliar natureza, cultura, ciência e lazer. O turismo assume, assim, um papel estratégico no desenvolvimento sustentável do concelho, promovendo a criação de riqueza, a valorização do património e a melhoria da qualidade de vida da população local.



Sérgio Oliveira

Presidente da Câmara Municipal de Constância