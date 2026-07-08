Em Coruche os caminhos alargam horizontes

Em Coruche, a aventura faz-se pelos caminhos do montado de sobro, do vale do Sorraia e de uma rede crescente de trilhos e percursos que convidam à exploração. O território descobre-se a pé, sobre duas rodas ou ao ritmo tranquilo de quem escolhe fugir aos itinerários previsíveis.

Aqui, a natureza não é apenas cenário: é parte da experiência. E é nessa combinação rara entre liberdade, autenticidade e contacto directo com a paisagem que Coruche se revela devagar, sem deixar de surpreender.

Da sombra dos sobreiros à vastidão da lezíria, o território muda de escala, de luz e de horizonte. A rede municipal de percursos pedestres percorre essa diversidade de ambientes através de nove percursos e cerca de 110 quilómetros de trilhos, atravessando montados, zonas de charneca, linhas de água e campos agrícolas.

Ao longo do caminho alternam-se a frescura do montado, os horizontes abertos da lezíria, a presença discreta das aldeias e uma paisagem moldada, ao longo de gerações, pelo encontro entre natureza e actividade humana. Caminhar é também uma forma de acompanhar o ritmo das estações e de descobrir uma paisagem que nunca se revela do mesmo modo.

Também a bicicleta encontra em Coruche um território raro e privilegiado. O relevo suave, desenhado pela sucessão constante de pequenas subidas e descidas, imprime uma cadência natural ao percurso e convida a explorar a amplitude do horizonte. Ao longo de quilómetros de caminhos rurais e florestais, a paisagem desenrola-se sem rupturas, percorrendo grandes distâncias sempre em contacto com a natureza.

Esta combinação singular de condições naturais e extensão de caminhos coloca Coruche entre os destinos de referência para o cicloturismo, o BTT e o gravel. A designação de Território Ibérico do Gravel e a presença do único centro de cycling homologado pela Federação Portuguesa de Ciclismo com percursos integralmente dedicados à modalidade traduzem um reconhecimento que ultrapassa fronteiras e reflectem uma vocação que parece nascer naturalmente da própria paisagem.

Elemento central da paisagem e da história local, o Sorraia percorre a memória e a geografia do concelho, unindo a vila à paisagem que a rodeia. Nas águas do rio encontram-se condições para a canoagem, o stand up paddle, o remo ou a observação da natureza, prolongando uma experiência de descoberta que perpassa todo o concelho.

Entre o montado, a lezíria, os caminhos e o rio, Coruche convida a percorrer o território sem pressa, ao ritmo da paisagem e das estações. Num tempo em que quase tudo parece acelerar, permanece como um lugar onde ainda é possível manter distância do ruído, reencontrar a escala da natureza e recuperar uma relação mais próxima com o espaço e com o tempo. Um território que não se impõe de imediato, mas que se revela gradualmente em quem o percorre, o observa e o vive.